L'incubo più grande per tutti gli allenatori sono gli eventuali infortuni dei loro nazionali. Dopo la notizia della distorsione di Kostas Manolas, un altro grande protagonista del nostro campionato è uscito dal campo per problemi a pochi minuti dal termine della partita della sua nazionale: Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus è infatti stato sostituito a tre minuti dal termine di Austria-Bosnia: match di Nations League, che si è poi concluso con il risultato finale di 0 a 0 e con la promozione in Lega A della formazione di Robert Prosinečki.

Apparentemente uscito per un problema muscolare, il giocatore di Massimiliano Allegri avrebbe invece accusato soltanto un piccolo affaticamento, come ha anche confermato il sito della Federazione bosniaca subito dopo la partita giocata a Vienna.

Pjanic in viaggio per Torino

Complice questo piccolo problema fisico, Miralem Pjanic non farà dunque parte della spedizione che volerà a Las Palmas per l'amichevole con la Spagna e probabilmente rimarrà fuori anche nel prossimo turno di campionato dei bianconeri: in programma nel prossimo weekend a Torino con la Spal. Con il ritorno in campo in Champions League alle porte, Allegri potrebbe cosi far riposare il suo giocatore e averlo in perfette condizioni fisiche per la gara dell'Allianz contro il Valencia.

Pjanic lascerà dunque il ritiro della sua nazionale nelle prossime ore e farà subito rientro a Torino, dove ad aspettarlo ci saranno Allegri e i medici della Juventus per i primi accertamenti. Prima di lui è invece rientrato alla Continassa anche Mario Mandzukic. L'attaccante croato, che ha svolto un lavoro personalizzato, era infatti volato a Zagabria per ricevere il premio per lo splendido mondiale giocato dalla nazionale del commissario tecnico Dalic nella scorsa estate.