La Juventus non sembra volersi fermare più e viaggia ad un ritmo infernale verso la conquista del titolo di campione d'inverno 2018/2019. La squadra bianconera è partita talmente bene che è riuscita a fare meglio di se stessa in altre due storiche partenze: la Vecchia Signora dopo il derby vinto con il Torino si attesta a 46 punti conquistati nelle prime 16 gare di un campionato di Serie A e stabilisce un nuovo record assoluto di punti conquistati che prima apparteneva, come detto, sempre alla Juventus e risaliva alle stagioni 2005-06 e 2013-14, quando le squadre di Fabio Capello e Massimiliano Allegri raccolsero 43 punti nei primi 16 turni. L’attuale Juventus, con 15 vittorie ed un pareggio, ha anche stabilito il primato del miglior rendimento dopo le prime 16 giornate, riuscendo a fare meglio anche di quello della Juventus 1949-50, che vinse 14 gare e ne pareggiò 2. Considerando i più importanti campionati europei dobbiamo sottolineare il fatto che solo il Paris Saint-Germain stia tenendo un ritmo simile a quello della capolista della Serie A.

Oltre al record di reti in campionato, il 5000° è stato realizzato da Cristiano Ronaldo, la Juventus ha eguagliato la sua miglior striscia di vittorie consecutive in trasferta nella sua storia in Serie A con otto successi: un vero e proprio rullo che asfalta chiunque gli si ponga davanti.

Le migliori partenze della storia dopo le prime 16

2018-19 Juventus [v. 15 – n. 1- p. 0]

1949-50 Juventus [14-2-0]

2005-06 Juventus [14-1-1] *

2013-14 Juventus [14-1-1]

2006-07 Inter [13-3-0]

1976-77 Juventus [13-1-2]

2016-17 Juventus [13-0-3]

1964-65 Milan [12-4-0]

1988-89 Inter [12-4-0]

2017-18 Inter [12-4-0]

1950-51 Inter [12-3-1]

2014-15 Juventus [12-3-1]

2017-18 Napoli [12-3-1]

1950-51 Milan [12-2-2]

2017-18 Juventus [12-2-2]

1976-77 Torino [11-5-0]

2013-14 Roma [11-5-0]

1954-55 Milan [11-4-1]

2002-03 Inter [11-3-2]

2002-03 Milan [11-3-2]

2014-15 Roma [11-3-2]

2018-19 Napoli [11-2-2]