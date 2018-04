Chi non potrà accomodarsi sui comodi posti dell'Allianz Stadium potrà seguire Juventus-Real sull'ancor più comoda poltrona di casa, in televisione. Già da tempo la domanda relativa al dove poter guardate in tv la sfida valida per l'andata dei quarti di finale di Champions ha trovato risposta. La rivincita dell'ultima finale di Cardiff infatti sarà trasmessa in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre. Nelle ultime ore però un altro interrogativo circola sul web: come sintonizzare il canale 20 per vedere Juventus-Real Madrid? Ecco la risposta.

Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro sul canale 20

Juventus-Real Madrid, come accaduto per l'ultimo match di Champions Tottenham-Juventus (e come la sfida di domani tra Barcellona e Roma) sarà visibile in chiaro e non dunque in esclusiva per gli abbonati Mediaset Premium. La sfida d'andata dei quarti di finale di Champions sarà trasmessa sul canale 20 del digitale terrestre, ovvero sul nuovissimo Mediaset 20, che l'emittente inaugura proprio questa sera con la diretta di Juventus-Real. La frequenza già esistente apparteneva a Rete Capri, ma è stata acquistata da Mediaset nel marzo 2017.

Come sintonizzare il canale 20 sul digitale terrestre

Nelle ultime ore in tantissimi si stanno chiedendo come trovare il nuovo canale Mediaset 20 per assistere a Juventus-Real Madrid in chiaro. Per trovare il nuovo canale (nel caso in cui sul numero 20 non ci fosse alcuna trasmissione) basterà effettuare una sintonizzazione automatica del decoder oppure una ricerca manuale cercando la frequenza 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni.

Come sintonizzare il canale 20 sul satellite (e su Sky)

La diretta sarà visibile gratuitamente anche sul canale 20 di tivùsat, e prima del fischio d'inizio delle trasmissioni previsto per le 19.30 ci sarà una schermata di presentazione del match. Per seguire il match sarà sufficiente, un dispositivo certificato tivùsat HD (decoder o televisore con CAM), una parabola satellitare orientata su Eutelsat Hotbird 13° Est (lo stesso che trasmette anche il pacchetto dei programmi Sky) e la smartcard HD inclusa nella confezione del decoder o della CAM. Si può sintonizzare il tutto anche con la ricerca manuale: frequenza è 11432 MHz in polarizzazione verticale, symbol rate 29900 e FEC 3/4 per il satelline HotBird 13° Est

Cosa trasmetterà il canale 20 di Mediaset

Il canale 20 dunque inizierà la sua nuova vita con la trasmissione di Juventus-Real di Champions. Dopo il fischio finale saranno trasmessi contenuti speciali sul match, mentre a seguire poi sarà il turno della normale programmazione con serie tv e film. Quella di stasera è una vera e propria prova del 9 in vista dei Mondiali: nella prossima estate invece sul nuovo canale saranno trasmesse le gare dei Mondiali, che Mediaset ha acquistato in esclusiva, anch'esse ovviamente in chiaro.