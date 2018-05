Non c'è pace per Benedikt Howedes. Il difensore tedesco che puntava a vestire una maglia da titolare nel match contro il Bologna, sarà costretto invece a guardare la Juventus dagli spalti o dalla tv. Il motivo? L'ennesimo infortunio stagionale: un problema muscolare alla coscia destra per l'ex Schalke che non è stato inserito nella lista dei convocati per la prossima sfida di campionato.

Nuovo infortunio per Howedes, condizioni e tempi di recupero

Massimiliano Allegri aveva annunciato in conferenza stampa la possibile presenza di Howedes in Juve-Bologna. Il mister toscano però non aveva fatto i conti con l'ennesimo infortunio del giocatore finito ko nell'allenamento pomeridiano. Per lui un un trauma distrattivo alla regione adduttoria della coscia destra che lo mette fuori gioco dunque per il match di Serie A, per la finale di Coppa Italia e probabilmente anche per il finale di stagione.

La prima maledetta stagione di Howedes alla Juventus

Un'annata davvero sfortunata quella del tedesco che proprio poche ore fa in un'intervista si era detto entusiasta dell'esperienza alla Juventus. Prima uno stiramento alla coscia a settembre, poi la rottura della fibra muscolare, poi l'affaticamento muscolare agli adduttori e infine il trauma distrattivo. Tanti problemi muscolari dunque per un ragazzo che ha collezionato 3 presenze con 1 gol all'attivo, per un totale di 248 minuti in campo con la Vecchia Signora

Il futuro di Howedes alla Juventus

Adesso bisognerà capire se la Juventus investirà o meno i 13 milioni di euro per il riscatto dallo Schalke di Howedes. I tanti problemi fisici sembrano spingere i bianconeri a mollare la presa, ma il campione del mondo si è integrato bene e quando è stato utilizzato da Allegri ha dato risposte positive. Potrebbe essere studiato per lui un nuovo accordo con i tedeschi con la possibilità di un nuovo prestito, o di uno sconto sulla cifra richiesta dal club di Gelsenkirchen.

I convocati di Allegri per Juve-Bologna

Howedes come De Sciglio e Sturaro salterà dunque Juventus-Bologna. Non ci sarà nemmeno Chiellini, anche se il suo nome compare tra i convocati di Allegri: "Buffon, Chiellini, Benatia, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Higuain, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Matuidi, Barzagli, Pinsoglio, Asamoah, Szczesny, Rugani, Lichtsteiner, Bentancur, Bernardeschi.