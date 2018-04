Si deciderà il campionato domenica? Probabile ma non sarà l'ultima chiamata, di certo l'indirizzo preso dopo le ore 23:00 del 22 aprile darà un segnale importante su chi vincerà il tricolore tra Juventus e Napoli. All'Allianz Stadium sarà una finale e i risultati di ieri sera hanno, addirittura, ridotto il gap tra i bianconeri e gli azzurri perché la vittoria del Napoli con l'Udinese e il contemporaneo pareggio della Juventus a Crotone a riportato le due squadre a solo 4 punti di distacco e la lotta "scudetto" si è riaperta incredibilmente. La gara di Torino decreterà tre quarti di titolo e nel caso del Napoli vorrebbe dire sfatare un tabù visto che all'Allianz Stadium, in campionato, ha perso sei volte su sei.

Milik è il dubbio di Sarri

Per la sfida contro la Juventus Maurizio Sarri recupera Kalidou Koulibaly in difesa e a fargli posti dovrebbe essere Lorenzo Tonelli. Contro l'Udinese il difensore senegalese ha scontato il turno di squalifica e con Albiol, Hysaj e Mario Ruiz comporrà la linea a 4 davanti alla difesa. In attacco è aperto il ballottaggio per il ruolo di punta centrale: Arkadiusz Milik potrebbe giocare al posto di Dries Mertens, dopo le 2 reti nelle ultime 3 gare, con Insigne e Callejon a completare il reparto. Allan, Jorginho e Hamsik saranno i titolari in mediana.

Pjanic è indispensabile per Allegri

La Juventus prepara il big match con il vantaggio di 4 punti sui rivali ma il pareggio di Crotone era totalmente inaspettato. Massimiliano Allegri domenica dovrebbe recuperare Miralem Pjanic in mezzo al campo con Chiellini che tornerà titolare accanto a Benatia. A centrocampo riecco Khedira mentre in attacco dovrebbe esserci Gonzalo Higuain, che ha segnato cinque goal da avversario al Napoli, con Douglas Costa e Mario Mandzkukic, in ballottaggio con Paulo Dybala.

L'uomo fondamentale per la Juve, in questo momento sembra essere il centrocampista bosniaco visto che senza di lui la Juve ha ottenuto solo 3 vittorie: nelle altre gare 2 pareggi e 2 sconfitte, rispettivamente con Atalanta e Crotone, poi Lazio e Real Madrid.

Arbitra Rocchi, il miglior italiano per il big match

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali in vista del big match di domenica sera e ha scelto l'arbitro Gianluca Rocchi di Firenze come primo fischietto della gara dell'Allianz Stadium: Rizzoli ha scelto il direttore di gara di Firenze per la sua esperienza e perché rappresenterà l’Italia al Mondiale di Russia 2018. I precedenti sono "favorevoli" alla Juventus ma 2 anni fa negò un rigore ai bianconeri per presunto fallo di Chiriches.