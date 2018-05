La finale di Coppa Italia Juventus-Milan, in programma mercoledì 9 maggio alle ore 21 allo stadio Olimpico sarà diretta dall'esperto arbitro Antonio Damato. Il direttore di gara di Barletta è stato designato per l'ultimo atto della Tim Cup e potrà contare sul sostegno nelle vesti di guardalinee di Di Fiore e Dobosz, con Guida quarto uomo e Irrati e Vuoto addetti al Var.

Antonio Damato arbitro della finale di Coppa Italia, i precedenti con Juventus e Milan

Il classe 1972 pugliese, che nella vita di tutti i giorni svolge la professione di avvocato, dal 2006 arbitra in Serie A e dal 2006 al 2010 è stato anche internazionale prima di avvicendarsi proprio con Irrati, addetto al Var nella finale di Coppa Italia. In carriera Damato ha diretto la sfida tra bianconeri e rossoneri in due occasioni con un successo a testa. L'ultimo precedente risale ad un'altra sfida decisiva, ovvero la finale di Supercoppa del dicembre 2016 di Doha in cui ad avere la meglio fu la squadra milanese ai calci di rigore. In stagione ha diretto i bianconeri nella trasferta di Bergamo, una partita difficile con diverse decisioni che hanno fatto discutere e i rossoneri nella vittoria in casa del Sassuolo. Il bilancio complessivo con la Juve è di 16 vittorie 5 pareggi e 6 sconfitte, mentre con il Milan 13 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte

Le quote delle scommesse su Juventus-Milan

Toccherà al fischietto di Barletta dunque dirigere una gara che si preannuncia emozionante. I favori del pronostico sono tutti a favore della Juventus, che è ad un passo dal suo settimo scudetto consecutivo. Come evidenziato da microgame, l'1 (ovvero il successo della Juve) è quotato mediamente a 1.87, mentre il 2 a 4.60. Attenzione però al segno X che pagherebbe la quota scommessa 3.35 volte, per un esito che richiama alla memoria gli ultimi precedenti in finale di Tim Cup nel 2016 e in Supercoppa. Al momento gli scommettitori hanno insistito sulla vittoria bianconera con il 76% delle puntate, sul 2 soltanto il 5%, con il restante 19% giocato sul pareggio

Il risultato esatto della finale di Tim Cup

Per quanto riguarda il risultato invece quello più giocato è il 3-1 in favore della Juventus che pagherebbe 15 volte l'importo giocato con il 12%. A seguire l'11% dei giocatori ha scommesso sul 4-1, dato a 31, e il 2-0 dato a 8. L'1-3 rossonero raccoglie il 7% delle giocate ed è quotato a 41. La scommessa che pagherebbe di più è lo 0-4 in favore del Milan, dato a 126, come il 3-4 in favore della formazione di Gattuso