Prima si è arreso a Cristiano Ronaldo e poi ad un problema fisico. Quella contro il Real Madrid è stata davvero una serata maledetta per Andrea Barzagli, che è uscito malconcio dalla sfida dell'Allianz Stadium e sarà costretto ad un periodo di stop che sarà quantificato nei prossimi giorni. Infortunio agli addominali per l'esperto calciatore di Allegri che quasi certamente sarà lasciato a riposo nella prossima sfida di campionato contro il Benevento.

Infortunio Barzagli, le condizioni

Andrea Barzagli è rimasto in campo per tutti i 90′ di Real-Juventus. Il centrale che nel post-partita ci ha messo la faccia assumendosi la responsabilità dell'errore sul primo gol dello scatenato Cristiano Ronaldo ha accusato un fastidio all'altezza degli addominali. Un problema muscolare che lo ha spinto a sottoporsi ad ulteriori esami, saltando la seduta d'allenamento odierna a Vinovo.

Il comunicato della Juve sulle condizioni di Barzagli

A fare chiarezza sulle sue condizioni ci ha pensato la Juventus con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. Queste le parole del club di Corso Galileo Ferraris: "Andrea Barzagli è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distrattivo dei muscoli obliqui dell’addome. Il calciatore ha già iniziato le terapie e sarà rivalutato nei prossimi giorni".

Quando potrebbe tornare in campo il difensore della Juve

Difficile stabilire dunque i tempi di recupero per l'esperto difensore di Allegri. Non è la prima volta che il classe 1981 di Fiesole ha accusato in stagione alcuni problemi fisici, anche fisiologici alla luce della sua età non proprio giovanissima. Quasi certamente l'allenatore bianconero, al di là delle indicazioni provenienti dagli ulteriori esami dei prossimi giorni, deciderà di non puntare su di lui per la sfida contro il fanalino di coda Benevento.

Le soluzioni di Allegri in vista di Benevento-Juve

In vista dunque del testa-coda in programma sabato 7 aprile alle ore 15 al Vigorito, Allegri potrà fare comunque affidamento oltre alla coppia considerata titolare Chiellini-Benatia, anche su Rugani e e il recuperato Howedes. Tutto lascia presagire un ampio turn-over anche in difesa, con l'allenatore che potrebbe far rifiatare diverse sue pedine in vista del ritorno di Champions in casa del Real, quando i bianconeri dovranno giocarsi il tutto per tutto.