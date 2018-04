La partita di De Sciglio contro il Real Madrid è durata appena 17′. Il difensore ha accusato un dolore al piede sinistro ed è stato costretto ad uscire dal campo dopo un siparietto con Allegri che gli ha chiesto a più riprese informazioni sulle sue condizioni. Il suo sostituto Lichtsteiner non lo ha fatto rimpiangere, rendendosi protagonista del cross del momentaneo 0-2. Lo svizzero potrebbe trovare spazio anche nelle prossime partite dei bianconeri, alla luce delle notizie che arrivano dall'infermeria bianconera sullo stato di salute di De Sciglio che rimarrà ai box per un periodo tutto da quantificare.

Infortunio De Sciglio, le condizioni

Nel day after della beffa del Bernabeu, la Juventus ha dovuto incassare anche notizie tutt'altro che positive sulle condizioni di Mattia De Sciglio. L'esterno uscito malconcio dal match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions oggi non si è allenato. Il motivo? Un problema al piede sinistro, su cui ha fatto chiarezza la società bianconera con una nota ufficiale: "Non ha preso parte alla seduta De Sciglio, sostituito nel primo tempo della gara del Bernabéu: il giocatore ha infatti riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro per la quale verranno effettuati ulteriori controlli nei prossimi giorni".

Quali sono i tempi di recupero per De Sciglio

Al momento è difficile stabilire i tempi di recupero per De Sciglio, e quando l'ex Milan potrà tornare in campo. Quello che è certo è che la sua presenza in Juventus-Sampdoria, prossima sfida di campionato della squadra di Allegri è da escludere. Solo l'esito degli ulteriori controlli potrà chiarire le tempistiche per il ritorno alla completa attività fisica per un ragazzo letteralmente bersagliato dalla sfortuna in stagione.

Cosa è successo tra Allegri e De Sciglio al momento della sostituzione in Real-Juve

Ha destato molta curiosità il siparietto tra De Sciglio e Allegri al momento del cambio in Real-Juve. Il difensore, pupillo del mister livornese, già da diversi minuti aveva fatto cenno alla panchina di accusare un dolore al piede. Ecco allora che l'allenatore ha deciso di sostituirlo, con De Sciglio che al momento del ritorno in panchina pare si sia lamentato perché avrebbe voluto provare ulteriormente a proseguire la partita. A tal proposito il tecnico ha più riprese anche dopo la sostituzione gli ha chiesto come si sentisse per accertarsi di non aver sprecato un cambio.

La Juve recupera gli altri infortunati

Non solo cattive notizie però per una Juventus che come si legge nella nota: "si è ritrovata nel pomeriggio di oggi per una seduta di scarico in palestra per i protagonisti di ieri, atletica per il resto del gruppo". Allegri contro la Samp potrebbe fare affidamento, almeno per uno spezzone di partita sui rientranti Barzagli e Bernardeschi che "hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra".