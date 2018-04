Massimiliano Allegri resterà alla Juventus? Quale sarà il futuro di Gigi Buffon? E Emre Can arriverà finalmente a Torino, o i bianconeri seguiranno altre piste? Beppe Marotta ha tante domande a cui rispondere e lo fa in maniera pacata ma decisa, dimostrando che la società di corso Galileo Ferraris ha le idee molto chiare. Nella giornata del successo, non semplice, sul Benevento e pochi giorni dopo il ko contro il Real, nella fase cruciale della stagione l'Ad bianconero ha affrontato tutti i temi più caldi di mercato, il suo pane quotidiano.

Il futuro di Allegri e il mercato della Juventus

Ai microfoni di Premium Sport il dirigente è partito ovviamente dal futuro di Allegri. Già il tecnico ha spento le voci su un suo possibile futuro lontano da Torino, con le big del calcio europeo pronte a puntare su di lui. Marotta ha confermato le parole del suo tecnico senza troppi giri di parole: "Allegri ha un contratto, ha un rapporto forte con noi, un rapporto quotidiano. Resta qui". E con l'allenatore toscano si traccerà la linea per il futuro per una Juve che andrà in contro ad un'evoluzione e non ad una rivoluzione: "Si discute del futuro in termini di campagna acquisti, allestimento della rosa, questo sarà l’assetto societario del 2018-19. Non rivoluzione ma evoluzione, inserimento graduale".

Emre Can alla Juventus, la verità di Marotta

Nell'evoluzione della Juve ci sarà spazio per Emre Can? Il centrocampista tedesco a causa dei problemi alla schiena rischia anche di saltare il Mondiale oltre al finale di stagione con i Reds. Il tormentone per il forte centrocampista è durato anche troppo per Marotta che aspetta risposte in tempi brevi: "Il futuro di Emre Can? Lo chiedo anche io a me stesso. Entro una decina di giorni noi vogliamo chiudere la telenovela. Ha ragione il giocatore a valutare le opportunità, aspettiamo e vediamo la sua volontà".

Buffon e il possibile addio alla Juve

E quando si parla di futuro non si può non pensare a Gigi Buffon. A fine stagione il portiere deciderà se ritirarsi o meno. Quello che è certo è che l'addio dell'estremo difensore non rappresenta la fine di un ciclo per la Juventus: "I programmi prevedono un mix di giovani e meno giovani. Addio di Buffon per la fine di un ciclo? Il ciclo è iniziato nel 2010 e finisce quando cambia il presidente. Abbiamo avvicendato allenatori e giocatori vincenti, la società è cresciuta e si è ricollocata dove merita per la sua storia. Abbiamo un programma con idee chiare".

La sconfitta contro il Real non cambia i progetti dei bianconeri

Chiuso il capitolo mercato, non può mancare una battuta sulla Champions, e sul ko contro il Real. Marotta crede nella Juventus e nel suo progetto, anche in futuro: "La sconfitta con il Real non apre nulla di inedito. La società è solida, con una struttura di spessore. Rischio di non vincere mai la Champions? Devo dire che lo scenario di riferimento è con l’Italia diversa degli anni Novanta. Oggi si gioca con Real Madrid, Barcellona, squadre forti, purtroppo l’aspetto ed il potere di fuoco è più forte del nostro, andiamo avanti con il nostro modello perché si possono ottenere vittorie anche con il nostro modello. Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto".