Brutte notizie per il Liverpool, per la Germania e anche per la Juventus. Emre Can rischia di concludere con ampio anticipo la sua stagione e, come se non bastasse, di saltare anche i Mondiali. Il motivo? I problemi alla schiena che, secondo quanto rivelato dalla stampa inglese, sarebbero tutt'altro che leggeri e potrebbero comportare un lungo stop. Una tegola dunque per la società bianconera che, non è un mistero, già da tempo ha messo nel mirino il centrocampista in scadenza di contratto, sognando un colpaccio di mercato a zero.

Emre Can, l'infortunio alla schiena è serio

A fare chiarezza sulle condizioni del centrocampista classe 1994 del Liverpool ci ha pensato il "The Mirror". Emre Can è alle prese con dei problemi alla schiena che si sarebbero rivelati più gravi del previsto. Costretto al riposo già da diversi giorni, il duttile calciatore, che ha saltato il match di Premier contro il Crystal Palace, sembrava pronto per il rientro in campo nel match d'andata dei quarti di Champions contro il City. E invece ecco una ricaduta, che avrebbe avuto conseguenze serie per Can.

Stagione finita e Mondiali a rischio per Emre Can

Il tabloid inglese ha evidenziato le preoccupazioni dello staff medico dei Reds per le condizioni del pupillo di Klopp. Can dovrebbe infatti essere costretto ad un lungo stop, che comprometterebbe non solo il finale di stagione, ma addirittura la partecipazione ai prossimi Mondiali. Tempi di recupero lunghi dunque per il ragazzo che in questi mesi ha conquistato le prime pagine della stampa internazionale anche per questioni di mercato.

Emre Can pallino di mercato della Juventus, cosa faranno ora i bianconeri

Da mesi il nome di Emre Can è stato accostato con forza alla Juventus. I bianconeri da sempre molto attenti ai possibili colpi a parametro zero hanno subito individuato la possibilità di assicurarsi un vero e proprio big per il proprio centrocampo in scadenza di contratto. Dopo mesi di voci, ultime quelle relative ad una conferma della chiusura dell'operazione poi smentita da Khedira, l'appuntamento era stato prefissato per giugno con la speranza dei bianconeri di chiudere per il tedesco e dunque beffare le tante concorrenti. A questo punto però bisognerà capire come si muoveranno Marotta e Paratici: alla luce di questo serio infortunio, la società di corso Galileo Ferraris proseguirà nell'affondo per Emre Can, chiedendo magari garanzie sulle sue condizioni fisiche o allenterà la presa? Nelle prossime settimane arriveranno tutte le risposte del caso.