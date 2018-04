Il cartellino rosso di Vecino in Inter-Juventus è senza dubbio uno degli episodi più controversi di tutto il campionato 2017-2018, e se ne parlerà a lungo. L'arbitro Orsato decide in un primo momento di ammonire l'uruguagio che poi dopo qualche minuto viene espulso, il fischietto veneto rivede tutto al Var e decide di far diventare il giallo un rosso. Inter in 10 dal 18′ e partita quasi compromessa. Le polemiche scaturiscono rapidissime, Mandzukic dopo un breve pit stop torna in campo, zoppicante e continua a giocare per un'ora abbondante. Durante l'intervallo un fermo immagine mostra un brutto taglio sulla caviglia del croato.

Successivamente con un'altra foto, pubblicata dopo la partita dallo staff medico bianconero, si vede la stessa caviglia in condizioni pessime. La foto è molto pulp, la ferita era davvero profondissima. Mandzukic nonostante ciò ha continuato a giocare, non è stato certo uno dei migliori in campo (è stato pure ammonito), ma alla fine ha dato il suo contributo e ha confermato di essere il solito leone indomabile.

Adesso ci si chiede quanto questo profondo taglio inciderà sulle condizioni di Mandzukic, che molto probabilmente non sarà a disposizione di Allegri per il prossimo match di campionato con il Bologna, in programma sabato 5 maggio (calcio d'inizio alle ore 20.45). A fornire le ultime notizie sulle sue condizioni è stata la stessa Juventus che ha spiegato come il croato "sia stato sottoposto a sutura chirurgica la scorsa notte a causa della profonda ferita alla caviglia destra. L'intervento, in anestesia locale, è stato effettuato da un consulente specialista in chirurgia plastica di riferimento della società e sono stati applicati complessivamente una decina di punti tra interni ed esterni".

Un problema simile lo ha avuto Ramsey, che subì un profondo taglio nel match di Europa League tra CSKA e Arsenal. La sua ferita fu ricucita con delle graffette! Il successivo match di campionato il gallese non lo giocò, ma solo perché i Gunners scesero in campo tre giorni dopo e fu deciso di dare spazio a un po' di riserve. Mandzukic invece ha una settimana per recuperare e anche se non ci riuscisse Allegri non avrebbe troppi problemi a trovare un'alternativa. Contro l'Inter in panchina c'erano Dybala e Bernardeschi.