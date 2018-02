La buona notizia è che Dybala, Lichtsteiner, Barzagli, Höwedes, Mandzukic e Matuidi torneranno ad allenarsi in gruppo in settimana. Reduci da infortuni di varia natura, Allegri li avrà a disposizione per preparare un appuntamento cerchiato in rosso sul calendario: il ritorno degli ottavi di Champions a Wembley contro il Tottenham che vale una buona fetta di stagione oltre al duello scudetto con il Napoli e alla Coppa Italia (terzo fronte sul quale i bianconeri sono ancora in corsa). La cattiva notizia, invece, arriva dal derby ed è legata alle condizioni fisiche di Higuain e Bernardeschi.

in foto: Bernardeschi infortunato dopo lo scontro con Rincon del Torino

Il successo ha sì permesso di restare incollati agli azzurri ma il costo pagato per lo sforzo è altissimo: l'argentino e l'ex viola, per ragioni e in momenti differenti dell'incontro, sono stati costretti ad abbandonare il campo e a marcare visita in infermeria aggiungendo il loro nome in calce alla lista degli indisponibili che al momento annovera ancora Cuadrado.

L'entità degli infortuni di Higuain e Bernardeschi.

Come stanno i due attaccanti? Ce la faranno a recuperare almeno per il match di Champions che vedrà i bianconeri obbligati ‘a fare la partita' a causa del 2-2 rimediato a Torino nella gara di andata? Saranno in campo dall'inizio contro il Tottenham oppure no? Interrogativi che esami strumentali e valutazioni mediche quotidiane avranno il compito di risolvere.

Le condizioni del Pipita, tempi di recupero.

Lo scontro con Sirigu ha lasciato il segno sul Pipita che – come raccolto nel report medico della Juventus – ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra. Salterà sicuramente la prossima gara di campionato contro l'Atalanta ed è difficile che rischierà di essere in campo il 28 febbraio per il ritorno di Coppa Italia sempre coi bergamaschi. Quasi sicuramente sarà disponibile per la sfida con la Lazio del 3 marzo e quella del 7 in Coppa.

Più grave l'ex Viola che rischia 1 mese di stop.

Più preoccupante e altrettanto delicata la condizione in cui versa Bernardeschi: l'ex viola è sofferente per un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso al ginocchio sinistro. Tempi di recupero stimati, circa un mese ma tutto dipenderà da quanto sono stati sollecitati i legamenti nello scontro con Rincon. Una cosa è certa: non ci sarà né con l'Atalanta (tanto in campionato quanto in Coppa Italia) e nemmeno in Champions.