È tornato Higuain. Dopo sei gare senza andare in rete il Pipita ha timbrato il cartellino contro il Chievo Verona e ha raggiunto quota 10 goal in campionato. Gonzalo, rispetto alle scorse stagioni, sta lavorando molto di più con la squadra e Massimiliano Allegri di questo è molto contento. La punta bianconera ha messo la parola "fine" sulla gara contro la squadra di Maran con bel bel colpo di testa nei minuti finali e ha ritrovato la rete dopo un periodo di "magra".

È soddisfatto della vittoria e della rete numero 10 in Serie A il Pipita e ai microfoni di Premium Sport dopo la vittoria contro i clivensi ha dichiarato: "Il goal non è stata una liberazione per me, perché io sono tranquillo: per me l’importante è che la squadra vinca".

Higuain: Douglas Costa? È importante.

L'attaccante argentino ha parlato del lavoro che sta facendo per la squadra e del suo rapporto con Douglas Costa, autore dell'assist nella gara del Bentegodi

Ci tengo tanto a lavorare per la squadra. a volte facendolo mi allontano dalla porta, ma è quello che mi chiede il mister e io cerco di farlo nel migliore dei modi. L’importante è non perdere mai la voglia di lavorare, non perdere l’affetto dei compagni e dei tifosi. Douglas Costa? Per il mio modo di giocare è molto importante.

Higuain: Buffon è un grandissimo campione.

In occasione del compleanno di Gianluigi Buffon l'attaccante della Juventus ha voluto fare gli auguri al suo compagno e capitano

Per me è un grandissimo compagno: una persona del suo calibro non si incontra facilmente. Ieri mi ha detto che oggi avrei segnato, spero che possa rimanere anche la prossima stagione.

Higuain: Spero di andare al Mondiale.

Infine il Pipita ha parlato del Mondiale 2018 e di quanto tenga a partecipare alla manifestazione