Il trionfo in Supercoppa Italiana contro il Milan a Jeddah ha fatto fermare la Juventus per qualche ora ma da domani tutti a lavoro per la gara contro il Chievo Verona di lunedì sera. La squadra bianconera è rientrata all'alba a Torino dopo aver vinto per l'ottava volta il trofeo ma il tempo per festeggiare è poco visto che la squadra di Massimiliano Allegri ha già messo nel mirino il prossimo match di campionato all'Allianz Stadium, il primo del 2019, contro l'ultima della classe.

Il tecnico della Vecchia Signora ha concesso alla squadra un giorno di riposo ai suoi ragazzi prima di concentrarsi sulla prossima gara di Serie A ma non tutti si sono fermati: hanno svolto lavoro di fisioterapia Douglas Costa, uscito dal campo anzitempo ieri per un crampo ai polpacci; Rodrigo Bentancur, per una contusione alla coscia sinistra; e Miralem Pjanic, contusione al polpaccio sinistro. Il centrocampista bosniaco non prenderà parte al match contro il Chievo perché squalificato mentre sono da valutare i recuperi dell'esterno brasiliano e del centrocampista urguagio: entrambi sono in dubbio per lunedì sera ma Allegri spera di avere risposte positive da entrambi i giocatori durante l'allenamento del venerdì, il primo in cui tutta la squadra tornerà al lavoro dopo la prima vittoria del 2019. Se tutto dovesse restare come in queste ore, e non tornerebbero a disposizione nessuno dei centrocampisti fuori in questo momento, nella gara contro il fanalino di coda potrebbe esserci il trio composto da Khedira, Emre Can e Matuidi.

Designazioni per Juve-Chievo

Le designazioni arbitrali per Juventus-Chievo: dirige il match Piccinini, coadiuvato da Di Vuolo e Rocca. Quarto ufficiale Pezzuto, al VAR Calvarese e Posado.