Aaron Ramsey dà tempo ha annunciato l’addio all’Arsenal. La separazione arriverà quando finirà la stagione. Il gallese non ha voluto prolungare il contratto e va a caccia di una nuova esperienza lontano dalla Premier League. Si era parlato di un forte interesse della Juventus e del Milan, che in momenti diversi sembrano favorite, ma il futuro del centrocampista sarà con ogni probabilità al Bayern Monaco.

Ramsey non giocherà in Serie A, no a Juve e Milan

‘Sport Bild’ ha scritto che il giovane centrocampista gallese ha già trovato un accordo con i dirigenti del Bayern Monaco sull’ingaggio e sulla durata del contratto, che sarà un quadriennale. Si parla di uno stipendio da otto milioni netti a stagione, con i Gunners ne guadagna cinque. La scelta di Ramsey in parte è sorprendente. Certamente il Bayern è una delle squadre più forti e più vincenti d’Europa, ma la Bundesliga in questo momento non è al livello della Serie A, della Liga e della Premier. In più lo stesso Bayern si appresta a cambiare pelle.

La rivoluzione del Bayern Monaco

Niko Kovac già rischia il posto, il Bayern è a sette punti dal Borussia, la panchina se la gioca a stretto giro, difficilmente rimarrà nella prossima stagione. Il Bayern sogna Zinedine Zidane, che si è preso un anno di stop. Per convincere il francese, che con il Real ha vinto tre Champions League consecutive, il Bayern deve rimodernare la rosa. Rummenigge sta già scandagliando il mercato e la rivoluzione è quasi pronta. Il grande sogno è rappresentato da Paulo Dybala, la Juventus lo valuta almeno 100 milioni di euro. Per l’attacco piace il turco della Roma Cengiz Under, sembra già molto vicino il francese Benjamin Pavard, campione del mondo con Deschamps. E intanto a centrocampo è in arrivo il primo colpo: il suo nome è Aaron Ramsey, che a ventotto anni ha già disputato più di quattrocento partite in carriera.