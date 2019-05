Con una sua rete all'Allianz Stadium aveva interrotto il cammino europeo della Juventus, infrangendo il sogno Champions dei bianconeri. A poco più di un mese di distanza da quel fatale colpo di testa, Matthijs de Ligt torna a gelare i tifosi juventini. Intervenuto in occasione della consegna del premio come miglior giocatore della stagione per ‘VoetballPrimeur', il difensore olandese ha parlato del suo futuro, ammiccando indirettamente al Barcellona. "Sarebbe bello giocare ancora con De Jong, ma al momento non so ancora cosa succederà", ha dichiarato.

Giovane, esperto e olandese: mezza europa in fila per De Ligt

Affidabilità, costanza di rendimento e anche una discreta vena realizzativa. Se a tutto ciò si abbina anche il fatto che abbia appena 19 anni, diventa subito chiaro il perché Matthijs de Ligt sia ambito da tutte le big europee. Barcellona, Juventus, Manchester City, Liverpool, Psg, Bayern e Manchester United sarebbero disposte a fare follie per il gigante olandese: nonostante la giovane età, quest'anno è stato la colonna portante della retroguardia dell'Ajax, con 55 presenze stagionali, arricchite addirittura da 7 gol e 4 assist. Stando a questi numeri, pare giustificata la richiesta dei lancieri, che per lasciar partire il proprio gioiello chiedono almeno 80 milioni di euro.

Dall'Ajax al Barca: la musica non cambia (e nemmeno il gioco)

De Ligt si inserirebbe perfettamente negli schemi del Barcellona. Come l'Ajax, infatti, anche i blaugrana fanno del possesso palla e del gioco veloce e propositivo il fulcro dell'approccio a qualsiasi gara. In Spagna poi il difensore riabbraccerebbe il connazionale e compagno Frankie De Jong, che a gennaio era stato acquistato da Bartomeu per 75 milioni più 11 di bonus.