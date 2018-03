Dopo la partita con la Spal il tecnico bianconero Allegri ha detto che la sosta farà bene alla sua squadra, che nei prossimi giorni dovrà ricaricare le batterie in vista di due mesi pieni di impegni, ricchi di partite e con la tensione a mille, perché la Juventus sogna in grande e pensa al ‘triplete’. Non avranno però molto modo di riposarsi gli juventini, perché addirittura in 14 gireranno il mondo con le rispettive nazionali. Allegri resterà Vinovo con nove giocatori.

Gli juventini con le nazionali

La lista degli assenti è molto lunga. Il c.t. Di Biagio aveva convocato quattro giocatori della Juventus per le amichevoli con Argentina e Inghilterra: Buffon, De Sciglio, Rugani e Chiellini. Il difensore livornese si è infortunato nel corso del match con la Spal e ha dato forfait. L’altro portiere juventino Szczesny è stato convocato dalla Polonia, e per lui queste sfide sono importanti perché si gioca il posto da titolare con Fabianski dello Swansea. Benatia giocherà con il Marocco, Lichtsteiner con la Svizzera, mentre Pjanic tornerà a vestire la maglia della Bosnia. Test importanti con il Brasile per Alex Sandro e Douglas Costa.

Bentancur in Cina, Mandzukic a Miami

Con Germania e Francia ci saranno Khedira e Matuidi, mentre effettueranno voli intercontinentali Mandzukic e Bentancur. Il croato giocherà a Miami contro gli Stati Uniti e tornerà solo mercoledì 28 a Torino. Situazione simile, anche se con direzione completa opposta, per Bentancur che con l’Uruguay giocherà in Cina, contro la nazionale di Marcello Lippi.

Dybala a Vinovo con Allegri

Allegri, che ha concesso qualche giorno di riposo a quelli non convocati dalle rispettive nazionali, quasi per una settimana a Vinovo lavorerà solo con i portieri Pinsoglio e Del Favero, i difensori Barzagli, Chiellini (che ancora non sa quant’è serio il problema muscolare), Asamoah e Howedes, i centrocampisti Marchisio e Sturaro e con Dybala, escluso completamente da Sampaoli.