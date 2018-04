E' stato un 25 aprile molto caldo nel quartier generale della Juventus. A far aumentare la temperatura, già quasi estiva, a Vinovo per gli uomini di Allegri al lavoro in vista della delicata sfida con l'Inter, ci hanno pensato i tifosi che hanno fatto visita al gruppo bianconero per un confronto con la squadra. Incitamento, ma anche contestazione per la squadra reduce dal pesantissimo ko interno contro il Napoli con Dybala, Marchisio e Buffon che si sono intrattenuti a parlare con alcuni esponenti del gruppo ultras.

Tifosi a Vinovo, contestazione e incitamento per la Juventus

Dopo lo striscione di incitamento esposto a Vinovo dunque un gruppo di tifosi si è presentato presso il centro sportivo d'allenamento della Vecchia Signora per far sentire la sua voce. Gli ultras oltre a chiedere spiegazioni per il tonfo con gli azzurri, hanno voluto avere un confronto con alcuni giocatori. In primis con due senatori come Buffon e Marchisio e poi con Dybala protagonista di un momento no. Un segnale forte quello dei sostenitori che a quanto pare è stato gradito in primis dall'estremo difensore della squadra di Allegri.

Il mea culpa di Buffon con i tifosi dopo Juve-Napoli

Secondo quanto riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, oltre alla prestazione in Juve-Napoli, ai tifosi non è piaciuto l'atteggiamento della squadra che dopo la sconfitta ha preferito tornare negli spogliatoi e non salutare la curva. Buffon subito dopo il fischio finale è stato l'unico a rimanere in campo per salutare e complimentarsi però con i calciatori avversari. : "Abbiamo sbagliato, ma eravamo arrabbiati e non ci abbiamo pensato. Io mi sono fermato a salutare i giocatori del Napoli perché all’andata tanti di loro si erano congratulati per la nostra vittoria. Loro hanno avuto più fame, per quello hanno vinto. Il dopo partita? Chi doveva parlare ha parlato, chi doveva capire ha capito…".

Cosa si sono detti Buffon e i tifosi a Vinovo

Archiviato il capitolo saluto, la delegazione del tifo bianconero ha chiesto alla squadra di dare il massimo contro l'Inter con parole che sono state riportate dal Corriere della Sera: "Saremo in 10 mila a tifare a San Siro, voi dovete mettercela tutta perché contro l’Inter non possiamo permetterci di perdere". Una "spinta" che Buffon ha apprezzato e che ha dimostrato di voler "premiare", dando il massimo da qui alla fine del campionato per cercare di rimediare ai propri errori: "Il fatto che voi siate qui è un segnale importante. Avete fatto benissimo. Se siamo in questa situazione è perché qualcosa di sbagliato lo abbiamo fatto. E vogliamo che siate fieri di noi fino alla fine".