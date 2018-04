La Juventus è tornata già ieri ad allenarsi in vista del match di sabato con l'Inter, un match tradizionalmente da vincere contro la rivale di sempre che adesso ha un peso specifico molto importante. Perché domenica scorsa i bianconeri sono stati battuti dal Napoli e a San Siro i tre punti sono (quasi) d'obbligo. Incredibilmente, considerati i sei scudetti consecutivi e gli ottimi risultati in Champions negli ultimi quattro anni, fuori dal centro di allenamento si sono radunati numerosi ultrà che al grido di: ‘Tirate fuori i c…." hanno contestato squadra e tecnico.

Dunque acque molto agitate a Vinovo dove un gruppo di tifosi ha chiesto spiegazioni e un confronto con la squadra dopo la sconfitta con il Napoli, che ha fatto seguito all'1-1 con il Crotone. Marchisio, uno dei senatori bianconeri, torinese doc e cresciuto nel vivaio, ha discusso con una delegazione di tifosi, poi con la delegazione della curva ci ha parlato anche Buffon. Il capitano ha spiegato perché la squadra non è andata sotto la curva dopo la sfida con il Napoli. Dopo aver chiesto ai calciatori di tirare fuori gli attributi quel nutrito gruppo di tifosi a Vinovo ha esposto uno striscione di sostegno alla squadra: "Noi con la voce, voi con il cuore: vinciamolo!"

La lotta scudetto si è fatta accesissima dopo il successo del Napoli sulla Juventus nel posticipo della 34a giornata. La squadra di Sarri si è portata a un solo punto dai bianconeri, che paiono avere un calendario meno favorevole. Gara chiave sembra essere quella del prossimo turno tra l'Inter e la Juventus. I nerazzurri non possono fermarsi, esattamente come la Juve. Il Napoli è pronto ad approfittare di un eventuale passo falso, anche se non sarà facile per gli azzurri vincere in casa della Fiorentina, avversario tradizionalmente ostico per i partenopei.