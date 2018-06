Le ultime notizie di calciomercato sul fronte delle uscite in casa Juventus riguardano ancora Gonzalo Higuain. Il futuro in bianconero del Pipita potrebbe essere davvero in bilico, anche se ogni decisione sul suo futuro è rimandata a dopo i Mondiali. Quello che è certo è che le mancate smentite ufficiali della Juve sulle voci relative ad un possibile addio del centravanti hanno contribuito a far aumentare la lista delle pretendenti. Oltre al Chelsea, e all'Inter (con il possibile scambio con Icardi più eventuale conguaglio), anche l'Atletico Madrid è molto interessato a Higuain.

Juventus, le ultime notizie di calciomercato su Higuain

Quella che inizialmente sembrava una suggestione, è diventata sempre più concreta: Gonzalo Higuain potrebbe anche lasciare la Juventus nella prossima estate. La mancata smentita ufficiale dei vertici bianconeri, con John Elkann che ha rimandato ogni operazione al post-Mondiale, rappresentano un segnale forte sulla possibilità che la prospettiva di un addio al Pipita possa formalizzarsi. Se il Chelsea, dopo essersi allontanato da Sarri, potrebbe virare su altri obiettivi, e con l'Inter alla finestra in attesa di eventuali proposte per uno scambio con Icardi, ecco che sul giocatore sarebbe piombato l'Atletico Madrid.

Higuain obiettivo di mercato dell'Atletico Madrid

Secondo le indiscrezioni della stampa spagnola, c'è anche l'Atletico Madrid su Higuain. Diego Simeone quasi certamente perderà Griezmann finito nel mirino del Barcellona, ad un passo dalla chiusura dell'operazione. Ecco allora che i Colchoneros sono a caccia di un nuovo terminale offensivo che potrebbe formare con Diego Costa un tandem di caratura internazionale. In un primo momento sembrava che l'Atletico volesse puntare su Dybala, ma in realtà l'interesse al momento è tutta per il più esperto connazionale.

Il prezzo di Higuain, a quale cifra la Juventus lo cede

Quello che attualmente sembra chiaro è che di fronte all'offerta giusta, Higuain potrebbe lasciare la Juventus. Il prezzo del centravanti argentino, dopo due stagioni dall'acquisto per 90 milioni di euro dal Napoli è di circa 60 milioni. Una cifra che rappresenterebbe per la società di corso Galileo Ferraris la possibilità di piazzare un ottimo affare. E l'Atletico che potrebbe incassare quasi 100 milioni dal Barça per Griezmann, avrebbe dunque la possibilità di assecondare le richieste juventine.

Juventus, i possibili sostituti di Higuain

In caso di eventuale cessione di Higuain la Juventus dovrebbe dunque acquistare una nuova punta. I nomi dei possibili obiettivi di Marotta e Paratici sono diversi. Si va da Morata, per il quale ci vorrebbero 80-90 milioni, a Icardi e Lewandowski. Per il capitano dell'Inter, ci vorrebbe un'offerta superiore ai 100 milioni di euro (la sua clausola da 110 milioni è valida solo per l'estero), anche se la musica potrebbe cambiare in caso di inserimento nell'operazione proprio di Higuain. Stesso discorso sull'asse Juve-Bayern per Lewandowski che ha una valutazione di mercato di circa 80 milioni