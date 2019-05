A quasi 38 anni e dopo una carriera fatta di molti alti e di alcuni bassi, Julio Baptista ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. La "Bestia" ha annunciato il suo ritiro dopo 20 anni di calcio in cui ha indossato la maglia di società prestigiose come Siviglia, Arsenal, Real Madrid, Roma e Malaga, prima di cominciare una fase di declino tecnico e fisico che lo ha visto latitare dai campi di calcio fino all'ultima stagione, conclusa al Cluj prematuramente e con appena 43 minuti giocati. Il brasiliano ha voluto ringraziare tutti nel suo addio, e si è detto soddisfatto della sua carriera portata avanti in club che lui stesso considera "l'elite del calcio europeo".

"Dopo oltre 20 anni nell'elite del Calcio, e' tempo di farsi da parte e di terminare la mia carriera da giocatore. Inizio una nuova vita, e voglio mostrare la mia gratitudine a tutti coloro che mi hanno permesso di realizzare il mio sogno. Grazie a tutti"

in foto: Julio Baptista ha giocato 3 stagioni con la Roma, dal 2008 al 2011

Gli anni d'oro della "Bestia": Arsenal, Real Madrid e Roma

Con 1 metro e 85 di altezza e un peso di 82 kili, Julio Baptista ha sempre fatto della fisicità il suo punto di forza. Attaccante di peso, ha ricoperto anche i ruoli di ala sinistra e di trequartista senza mai eccellere in zona realizzative: 358 presenze nei club e "appena" 112 gol. Sebbene la sua stagione migliore l'abbia disputata nel 2004/05, quando con la maglia del Siviglia concluse l'annata con 23 gol tra Liga e Coppa Uefa, il brasiliano ha sfondato nel calcio che conta col passaggio al Real Madrid l'anno successivo per 25 milioni di euro, cifra esorbitante per l'epoca. Da allora molte presenze per lui con la camiseta blanca, poi la parentesi Arsenal e il ritorno a Madrid, prima di approdare alla Roma, dove l'amore con il tifo giallorosso non è però mai sbocciato.

Julio Baptista, una "Bestia" sul viale del tramonto

Dopo le tre stagioni in Italia, e un totale di 77 presenze e 15 gol, la carriera di Julio Baptista è andata lentamente in declino. Nel gennaio del 2011 la Roma lo vende al Malaga per 5 milioni di euro, e in Spagna il brasiliano colleziona appena 33 presenze in due anni e mezzo, seppur segnando 14 reti di cui ben 9 nella seconda metà di stagione del 2011. Poi il trasferimento al Cruzeiro e la sua sparizione dai radar: la partentesi in MLS all'Orlando e poi un anno fermo, prima di firmare con il Cluj. Ma in Belgio la scintilla non è mai scoccata e Julio Baptista ha deciso di rescindere il contratto in anticipo, giocando appena 3 partite per un totale di 43 minuti. Un finale amaro per la "Bestia" del calcio europeo.