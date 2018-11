Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, la Liga ripartirà con il botto con la supersfida tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, rispettivamente seconda e prima forza del campionato separate tra loro da un punto. Un'occasione unica per assistere all'ennesimo confronto tra due filosofie di gioco: il calcio offensivo e spettacolare dei catalani, contro la "garra" e l'organizzazione dei Colchoneros. L'osservato speciale numero uno della squadra di Simeone sarà ovviamente Leo Messi, sul quale si è espresso Juanfran con parole di stima. L'esterno spagnolo ha dichiarato infatti di gradire l'atteggiamento dell'argentino che oltre ad essere un fenomeno, incassa colpi proibiti senza fare scene in campo

Messi prende calci e non si lamenta, la stima di Juanfran per la stella del Barcellona

Juanfran, uno dei senatori dell'Atletico Madrid, ha parlato ai microfoni di Cadena Ser del prossimo big match della Liga contro il Barcellona. La squadra di Diego Simeone dovrà fare i conti con Leo Messi, che nella sconfitta interna contro il Betis, è tornato in campo dopo l'infortunio realizzando una doppietta. Juanfran ha speso parole di grande stima per l'argentino anche per il suo atteggiamento in campo, senza sceneggiate nonostante i tanti interventi duri subiti: "Per me, Messi è il migliore, lo dico da sempre. I più forti sono lui e Cristiano, ma Leo ha sempre avuto qualche punto in più a suo favore. Lo rispetto tantissimo, dentro il campo lo puoi riempire di calci e lui non si lamenta".

Messi pronto a trascinare il Barcellona contro l'Atletico Madrid

In campo dunque nessuno sconto per Leo Messi che ha dimostrato di voler recuperare il tempo perduto con la maglia blaugrana dopo il periodo di stop per l'infortunio al braccio. Toccherà a lui dunque, protagonista del sorpasso a Muller in termini di gol messi a segno con un'unica maglia di club, prendere per mano il Barcellona reduce dalla clamorosa sconfitta interna contro il Betis. L'Atletico Madrid e Juanfran temono la voglia di riscatto dei catalani che potrebbero in caso di vittoria allungare in classifica sui rivali madrileni: "Hanno già perso due partite, saranno arrabbiatissimi. E quando verranno qui mostreranno la loro migliore versione".