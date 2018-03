Non era proprio il suo cantante preferito, ma a Davide Astori avrebbero fatto piacere le parole di Jovanotti. Sempre attento a ciò che accade nel mondo dello sport (è un grande appassionato di motori e di ciclismo), il popolare cantante ha infatti voluto condividere su Facebook il commovente video che la Fiorentina ha prodotto per ricordare lo sfortunato difensore viola: un filmato toccante, che ha come colonna sonora proprio un brano di Jovanotti. Oltre alla condivisione del video, l'artista ha voluto anche un pensiero a Davide.

Oggi la sua squadra, la Fiorentina, ha pubblicato questo video dedicato a Davide Astori. Mi permetto di condividerlo con voi. I suoi compagni hanno scelto una mia canzone per accompagnarlo, che ha a che fare con quel vuoto che rimane quando qualcuno ci lascia, ma soprattutto ha a che fare con l'importanza di ogni attimo di respiro che ci è concesso spartire con le persone che fanno un pezzo di strada con noi, in tutti i sensi