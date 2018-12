Dopo l'esonero dal Manchester United, José Mourinho non dovrà di certo affaticarsi più di troppo ad organizzare il trasloco. Già perché l'allenatore portoghese nel corso della sua esperienza con i Red Devils ha soggiornato in hotel, preferendo dunque non acquistare una casa di proprietà. Si tratta del lussuoso Lowry Hotel di Manchester che ora potrà tornare a considerare libera la prestigiosa "Riverside" suite che non sarà più occupata dallo Special. Dopo la bellezza di 895 giorni dunque Mourinho lascia la sua "residenza" per cui ha speso la cifra record di 779mila sterline complessivamente, ovvero circa 867mila euro.

in foto: https://www.thelowryhotel.com/rooms–suites/riverside–suite/

José Mourinho esonerato dallo United, lascia l'hotel in cui ha vissuto per due anni

José Mourinho nel corso della sua avventura dal Manchester United, club che lo ha esonerato poche ore fa, ha soggiornato presso il Lowry Hotel. Difficile considerarla una "camera d'albergo", visto che si tratta di una suite (denominata Riverside) lussuosissima e dotata di tutti i comfort. Qui il manager portoghese da due anni a questa parte ha vissuto, quasi sempre da solo, visto che la sua famiglia è rimasta a Londra come raccontato da Sky Sport. Si tratta di un hotel molto noto, un vero e proprio fiore all'occhiello per la città che ha ospitato e ospita, stelle della musica, dello spettacolo e dello sport: da Robbie Williams agli U2, da Lady Gaga fino a Justin Bieber.

in foto: https://www.thelowryhotel.com/rooms–suites/riverside–suite/

Quanto ha speso Mourinho per vivere due anni in hotel a Manchester

I tabloid inglesi dopo la notizia dell'esonero del tecnico da parte del Manchester United, si sono subito scatenati. Quanto ha pagato Mourinho per la sua permanenza biennale nel prestigioso, lussuoso e carissimo Lowry Hotel? Cifre da capogiro. Secondo quanto riportato dal Sun negli 895 giorni della sua permanenza, Mourinho avrebbe speso complessivamente la cifra di 779mila sterline (ovvero 867mila euro). Una somma da capogiro che, vale mediamente circa il triplo del prezzo medio di una casa in Inghilterra.

in foto: https://www.thelowryhotel.com/rooms–suites/riverside–suite/

Chi pagherà l'hotel di Mourinho e quanto verserà lo United nelle casse dello Special One

Adesso bisognerà capire se questa cifra sarà "rimborsata" dal Manchester United a José Mourinho. Quest'ultimo ora tornerà nella sua vera casa a Londra, dove potrà godersi anche i 30 milioni che i Red Devils dovranno versare nelle sue casse, anche dopo l'esonero, alla luce degli accordi presi al momento delle firme. Chissà chi occuperà la suite rimasta vacante nel prestigioso Lowry Hotel.