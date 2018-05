Jonas ha fatto 34 goal in un campionato ma non andrà ai Mondiali 2018 con la Seleçao. Questa è la storia del centravanti del Benfica che è riuscito a migliorare con il passare degli anni e ha farsi conoscere per le sue qualità sportive e umane dopo che qualche anno fa il Mundo Deportivo lo aveva etichettato come il "peor delantero del mundo" (peggior attaccante del mondo): l'ex punta del Gremio è riuscito a far cambiare idea a parecchia gente grazie alla sua verve realzzativa da quando veste la maglia del club lusitano ma non ha conquistato la fiducia del selezionatore del Brasile, Tite, ed è rimasto fuori dalla lista dei convocati.

in foto: La classifica della Scarpa d’Oro 2017/2018. (transfermarkt.it)

Nonostante i 34 goal messi a segno in campionato, 37 complessivi in stagione su 41 gare giocate, il commissario tecnico ha deciso di portare in Russia le sue due punte centrali di fiducia, ovvero Roberto Firmino e Gabriel Jesus: potrebbe sembrare una scelta comprensibile perché la Premier League non è la Primeira Liga portoghese ma i numeri dicono altro: Jonas ha superato quota 30 reti per la seconda volta nelle ultime tre stagioni (nel 2015/16 ne aveva segnate 32, due in meno rispetto a quest'anno), chiudendo al nono posto nella classifica della Scarpa d'Oro. La posizione è determinata dal coefficiente più basso rispetto ai tornei top (1,5 contro 2) e analizzando soltanto i goal segnati il quadro cambia quasi in maniera incredibile: in campionato Jonas è il capocannoniere europeo assieme a Lionel Messi e ha segnato più dei vari Mohamed Salah, Harry Kane, Luis Suarez e Cristiano Ronaldo.

Jonas venne incluso nella rosa che partecipò alla Copa America del Centenario del 2016 e l'ultima convocazione per eliminatorie mondiali risale al periodo di Carlos Dunga sulla panchina verdeoro nel marzo del 2016, in occasione di una trasferta in Paraguay. A 34 anni compiuti da poco il treno della nazionale è ormai passato e difficilmente tornerà.