Il rapporto tra il calcio italiano e Joao Mario non è mai decollato e dopo le prestazioni deludenti con la maglia dell'Inter è arrivata il prestito in Inghilterra al West Ham. Il club londinese non ha esercitato il diritto di riscatto e il portoghese è tornato a Milano ma il suo periodo nel Belpaese sta per terminare perché è sulla lista dei partenti e dopo il Mondiale sicuramente troverà una sistemazione. Oggi Joao Mario ha parlato in conferenza stampa dalla Russia e si è espresso su diversi temi ma quello che ha colpito più di tutti è l'opinione sulla Serie A e sulla possibilità che alcuni svincolati dello Sporting Lisbona raggiungano l'Italia visto che sono già sui taccuini di diversi direttori sportivi: dei sei giocatori che hanno fatto domanda di rescissione dopo l’aggressione da parte di una cinquantina di tifosi sono solo William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes che fanno gola a tutti i club europei soprattutto ora che sono a parametro zero.

La risposta dell'ex centrocampista dell'Inter, secondo quanto riporta Record, in merito all'interessamento delle squadre della Serie A è stata molto decisa e pungente nei confronti del nostro campionato: "Quello italiano assolutamente no, è fuori discussione". Si tratta di tre calciatori molto importanti e tra questi ce n'è uno, Bruno Fernandez, ha già militato in Italia con le maglie di Udinese e Sampdoria.

Sul Mondiale: Spagna? Noi abbiamo Ronaldo

Joao Mario assicura che il Portogallo arriverà al 100% all'esordio alla Coppa del Mondo 2018 contro la Spagna e le sue parole riprese dall'Ansa sono abbastanza eloquenti: "Il nostro team è ben preparato. Siamo pronti e la nostra attenzione è focalizzata sulla partita. Sarà una bella gara, tutta la squadra sa che dovremo dimostrare le nostre migliori qualità per vincere. E poi, abbiamo Cristiano Ronaldo…".