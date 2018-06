Alla fine tutti scappano da Lisbona e dallo Sporting. Ciò che si sperava si evitasse sta accadendo, colpa dei tifosi organizzati che nelle fasi finali della stagione appena conclusa avevano assalito squadra e allenatore, con minacce e soprattutto con una aggressione fisica. Il tutto, aveva scatenato la paura dei giocatori, molti dei quali avevano chiesto la risoluzione del contratto verso un club incapace di tutelarne l'incolumità.

Molti giocatori hanno chiesto la cessione, altri, come il portiere Rui Patricio sono entrati persino in causa con il club portoghese che ha provato a rispondere difendendosi gridando al ricatto da parte dei tesserati. Adesso però, il dado è tratto: la diaspora è partita e sul calciomercato estivo si stanno riversando moltissimi giocatori considerati a parametro zero.

Dost e Martins a costo zero

Molti giocatori sono interessanti, con un mercato importante attorno a sè. Ad esempio, c'è Bas Dost un centravanti, classe 1989 che ha vestito in carriera anche le maglie di Emmen, Heracles ed Heerenveen in Olanda e del Wolfsburg in Germania. Quest’anno ha messo a referto la bellezza di 34 reti in 49 partite. C'è anche Gelson Martins, altro attaccante, classe 1995, gioiello più brillante dell'ex squadra di Jorge Jesus.

I gioielli del centrocampo

Scendendo in mediana attenzione a William Carvalho, centrocampista, classe 1992 che è diventato il pilastro in regia per club e nazionale. Un giocatore che ha già assaporato il successo visto che ha vinto l'Europeo da titolare e a costo zero è un affare enorme. Come per Rui Patricio, portiere, classe 1988 per il quale il Napoli è stato vicinissimo a chiudere il colpo, prima che si inserissero le sirene inglesi.

C'è anche una vecchia conoscenza italiana, Bruno Fernandes, centrocampista, classe 1994 esploso nella Sampdoria due stagioni fa, definitivamente sbocciato allo Sporting Lisbona la scorsa stagione. Adesso sarebbe finito nel mirino della Roma con il gradimento di Di Francesco.