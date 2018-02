Joao Mario non tornerà all'Inter? Può essere. Il centrocampista portoghese è stato ceduto in prestito, con diritto di riscatto, al West Ham e in un'intervista a Skysports ha affermato che non gli dispiacerebbe restare a Londra anche dopo giugno. L'ex nerazzurro deve restare fino a fine stagione ma sembra avere già in mente cosa fare a giugno, quando scadrà il suo prestito dall'Inter. Le prime apparizioni con il West Ham sono state positive e Joao Mario potrebbe anche chiedere di restare in Premier League dopo la chiusura del prestito.

Joao Mario: A fine stagione posso rimanere qui.

Il centrocampista portoghese si è soffermato sull'accoglienza che ha avuto nello spogliatoio degli Hammers e ha ammesso di vuole rimanere a Londra anche dopo la fine del prestito

Sto cercando di ascoltare e imparare tutta la canzone Bubbles, spero di essere in grado di cantare tutta la canzone nelle prossime settimane. I miei compagni mi stanno aiutando molto nell’ambientamento, in particolar modo José Fonte, perché è anche un mio compagno di Nazionale e possiamo parlare in portoghese. Molti dei compagni parlano spagnolo e italiano anche, questo rende più facile i dialoghi. Voglio aiutare il West Ham a rimanere in Premier League, voglio dimostrare ai tifosi quello che è il mio valore. A fine stagione posso rimanere qui.

Joao Mario migliore in campo contro il Palace.

L’ex Inter è stato votato “Man of the match” nella gara di Premier League che ha visto il West Ham pareggiare contro il Crystal Palace per 1-1. I tifosi degli Hammers lo hanno scelto come migliore in campo preferendolo a Noble, autore del goal che ha fissato il pareggio.