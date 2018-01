Joao Mario si è separato dall'Inter e sembra essersi già ritrovato. Il centrocampista portoghese, in prestito agli Hammers, ha giocato i suoi primi 90 minuti in Premier League ed è stato votato come migliore in campo dai tifosi nella gara contro il Crystal Palace. La cessione in prestito con diritto di riscatto dell'ex Sporting Lisbona doveva servire ai nerazzurri per operare sul mercato con mani più libere e consentire a Joao Mario di giocarsi le sue carte per conquistarsi la convocazione per il Mondiale 2018.

Joao Mario migliore in campo contro il Crystal Palace.

L’ex centrocampista dell'Inter è stato votato "Man of the match" nella gara di Premier League di ieri sera che ha visto il West Ham pareggiare contro il Crystal Palace per 1-1: dopo l’esordio in FA Cup, durante il quale ha giocato 45 minuti, Joao Mario ha avuto la sua prima vera occasione e l'ha sfruttata nel migliore dei modi visto che è stato in campo per tutti i 90 minuti ed è parso piuttosto convincente. I tifosi degli Hammers lo hanno scelto come migliore in campo preferendolo a Noble, autore del gol che ha fissato il pareggio. Nonostante sia ancora troppo presto per esprimere giudizi nei confronti del centrocampista portoghese dopo l'addio dal club milanese, l'approccio con il mondo calcistico britannico sembra incoraggiante.

È lo stesso Joao Mario di Milano?

Il portoghese venne pagato circa 45 milioni di euro nell'estate del 2016 ma non ha dato ciò che si immaginava all'Inter e molti tifosi sono rimasti delusi dopo aver ammirato all'Europeo di Francia. Dopo la stagione che ha visto la rotazione di 4 tecnici in nerazzurro, con l'arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina del club meneghino non è cambiato molto, anzi: l'ex allenatore della Roma lo ha schierato titolare solo in 5 occasioni. Non proprio un grande attestato di stima.