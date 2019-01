Chissà cosa ha pensato James Milner quando ha visto il suo ex insegnante Jon Moss "sbattergli in faccia" il cartellino rosso. Una situazione a dir poco curiosa quella vissuta dal duttile centrocampista del Liverpool, che nell'ultima partita di campionato contro il Crystal Palace è stato espulso dal direttore di gara. Un arbitro che conosce molto bene il calciatore inglese visto che tanti anni fa, è stato il suo insegnante nella scuola che ha frequentato quando era solamente un ragazzino con una grande passione per il calcio.

In occasione di Liverpool-Crystal Palace James Milner si è reso protagonista di una doppia ammonizione lampo nel finale di gara. Nel giro di 7 minuti, il centrocampista di Klopp è stato ammonito due volte dal direttore di gara Jonathan "Jon" Moss. Una situazione che per fortuna dei Reds non ha influito sul risultato: la partita si è chiusa sul punteggio di 4-3 per la capolista. A rendere curioso il provvedimento del direttore di gara nei confronti del calciatore è stato però soprattutto un retroscena relativo al passato di entrambi.

L'arbitro Jon Moss maestro di Milner alle elementari

Come evidenziato dalla stampa inglese e in particolare dal Daily Mail, James Milner e Jon Moss si conoscono molto bene. L'esperto direttore di gara, di professione insegnante, ha lavorato in passato proprio Westbrook a Horsforth. E tra gli allievi dell'epoca nelle scuole elementari c'era anche un giovanissimo Milner. Il tutto è stato certificato da una foto che inevitabilmente ha fatto il giro del web e dei social oltremanica. Nella stessa si vede una squadra composta da ragazzini in occasione della classica foto di inizio stagione. Nelle vesti di dirigente-allenatore c'è proprio il maestro Jon Moss, mentre al centro in basso ecco il piccolo Milner. A distanza di anni i due si sono ritrovati e Moss non ci ha pensato su due volte ad "insegnare" nuovamente la disciplina al suo ex allievo.