L’infortunio di Federico Bernardeschi obbliga Mancini a cambiare tridente. Il c.t. contro Ucraina e Polonia, nelle partite disputate lo scorso mese, ha giocato con la stessa formazione, ma adesso non è possibile. Per la sostituzione dello juventino c’è un ballottaggio a tre tra Berardi, Politano e Immobile, con il bomber della Lazio che sembra il favorito.

Immobile nel tridente dell’Italia

Bernardeschi ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento agli adduttori. Mancini sarà costretto a schierare un tridente diverso, sicuri del posto Chiesa e Insigne. Il dilemma del c.t. è uno: schierare un centravanti vero o provare ancora Insigne come falso nueve e promuovere uno tra Berardi e Politano. Nell’allenamento odierno è stato schierato nel tridente Ciro Immobile che spera di giocare e vuole convincere Roberto Mancini, che lo ha schierato solo due volte nelle sette partite della sua gestione, e solo una volta lo ha impiegato dal primo minuto. Il capocannoniere dello scorso campionato cerca anche il riscatto in azzurro. Con l’Italia ha segnato 7 gol in 34 partite, e non festeggia un gol in azzurro da oltre un anno.

Chi giocherà con il Portogallo

Mancini vuole vincere sia per dare continuità al successo con la Polonia che soprattutto per superare il Portogallo in classifica, c’è ancora la concreta possibilità di arrivare primi nel girone di Nations League. A Milano sabato sera verranno confermati quindi dieci-undicesimi della squadra che ha vinto in terra polacca. In porta toccherà ancora a Gigio Donnarumma, difesa a quattro con Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi. A metà campo ci sarà ancora il terzetto formato da Jorginho, Barella e Verratti. In avanti con Insigne e Chiesa dovrebbe esserci Immobile. Il diciottenne Sandro Tonali potrebbe esordire contro gli Stati Uniti la settimana prossima.