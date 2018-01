Lunedì prossimo la Federcalcio avrà un nuovo presidente federale. Il numero uno dei Dilettanti Sibilia sembra favorito su Gravina e Tommasi. Quando ci sarà l’ufficialità il futuro presidente dovrà anche scegliere il nuovo Commissario Tecnico. Perché la panchina della Nazionale è ancora vacante, e mai era stata per così tanto tempo vuota. Da tempo si parla di Di Biagio come traghettatore per la nazionale maggiore nelle amichevoli di marzo e forse pure per quelle di tarda Primavera, poi arriverà un nuovo c.t., probabilmente di prima fascia. La candidatura del selezionatore dell’Under 21 l’ha confermata anche il team manager azzurro Oriali.

Oriali vota Di Biagio.

Gabriele Oriali, campione del mondo nel Mundial dell’82 e team manager della nazionale maggiore da quasi quattro anni, in un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’, ha caldeggiato il nome di Di Biagio, che secondo lui potrebbe rappresentare la soluzione ideale per le prossime sfide dell’Italia, che nel mese di marzo giocherà due amichevoli di lusso contro l’Argentina e l’Inghilterra

Di Biagio possibile traghettatore della nazionale maggiore? Questa è un’ipotesi che fanno i media, non sono certo io a dover decidere. Il primo passaggio è l’assemblea di lunedì prossimo che eleggerà il nuovo presidente, poi spetterà a lui prendere una decisione. Per quanto mi riguarda Di Biagio può essere una buona soluzioni per le amichevoli di marzo. Lui conosce i giocatore, è da tanti anni in Federazione e credo che non avrebbe grosse difficoltà.

Chi sarà il nuovo c.t. dell’Italia.

L’ex presidente federale Tavecchio, che è in corsa per la carica di presidente della Lega di Serie A, aveva detto che il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale si insedierà solo quando saranno finiti i campionati. Dunque se fosse così il traghettatore, probabilmente Di Biagio, guiderà l’Italia nelle partite di marzo e anche in quelle che si disputeranno tra maggio e giugno. La Federcalcio vuole un big, Ancelotti e Conte i favoriti, ma non possono escludersi i nomi di Mancini, Ranieri e Allegri.