Dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita e la sconfitta in terra di Francia, la nuova Italia di Roberto Mancini si sta preparando per affrontare l'ultima delle tre amichevoli prima del rompete le righe estivo: all'Allianz Stadium gli azzurri affronteranno l'Olanda, che come noi non andrà ai Mondiali di Russia, e potrebbero essere diverse novità nell'undici titolare che il neo commissario tecnico potrebbe proporre rispetto alla squadra scesa in campo a Nizza contro la Francia. Fra i pali spazio a Mattia Perin, possibile l'inserimento di Daniele Rugani in difesa e Andrea Belotti come punta centrale al posto di Mario Balotelli, titolare nelle prime due sfide.

Ronald Koeman, anche lui alle prime gare come selezionatore della nazionale oranje, dovrebbe affidarsi a un 3-5-2 con de Vrij al centro della difesa, affiancato da Van Dijk e Blind; Strootman in mediana insieme all'atlantico Hateboer per supporter il trequartista Depay e il tandem d'attacco composto dai giovani Promes e Kluivert.

Si tratta dell'ultimo test amichevole prima delle gare di settembre che varranno le qualificazioni agli Europei del 2020 e per la Nations League: il nuovo corso dell'Italia passa da queste tre gare e dalle prime partite con punti pesanti in palio. Staremo a vedere.

Orario e dove vederla in tv

L'amichevole tra gli azzurri e gli oranje si giocherà lunedì 4 giugno alle ore 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Potrà essere visibile anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play.

Probabili formazioni

ITALIA (4-2-3-1): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Pellegrini, Baselli; Chiesa, Cristante, Insigne; Belotti. Allenatore: Mancini.

OLANDA (3-4-1-2): Cillessen; Van Dijk, de Vrij, Blind; Hateboer, Strootman, Propper, van Aanholt; Depay; Promes, Kluivert. Allenatore: Koeman.