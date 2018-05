Entro fine mese la panchina azzurra troverà finalmente il suo padrone. Dopo settimane di consultazioni ed incontri più o meno privati, la federazione sarebbe dunque ad un passo dall'annunciare il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. La scelta, a quanto pare, ricadrà su Roberto Mancini: disponibile a svincolarsi subito dal suo attuale club (lo Zenit San Pietroburgo) e a prendere in mano la squadra che fu di Giampiero Ventura.

A dare il suo benestare all'ingresso a Coverciano del tecnico jesino, è arrivato anche a Marcello Lippi: indimenticato c.t. che vinse l'ultimo mondiale in Germania nel 2006: "Roberto Mancini è un allenatore di alto livello internazionale e di grande esperienza – ha dichiarato Lippi, a margine di un evento dedicato ad un nuovo progetto cinese – Mi sembra che abbia tanta voglia di Nazionale italiana e questa è la premessa".

L'annuncio ufficiale è atteso per il 13 maggio

In attesa dell'annuncio ufficiale della FIGC, anticipato nei giorni scorsi dalle parole del commissario Fabbricini ("Roberto Mancini, che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale"), Marcello Lippi ha dunque dato la sua personale preferenza all'ex allenatore dell'Inter: "Tutti i nomi che sono stati fatti mi pare che fossero graditi dall'opinione pubblica, a partire da Ancelotti, Mancini, Ranieri e Gasperini si è parlato. Mancini tra l'altro ha già gestito grandi campioni".

La fumata bianca dovrebbe arrivare tra pochi giorni, una settimana prima della fine dell'attuale campionato di serie A come ha confermato lo stesso Fabbricini: "Non c'è ancora nulla di deciso, ma siamo rimasti d'accordo con Mancini che cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio, in coincidenza con la conclusione anche del campionato russo".