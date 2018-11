Tra i motivi di maggior soddisfazione per Roberto Mancini, dopo l'amichevole vinta contro gli Stati Uniti, c'è senza dubbio il grande apporto dato da quei giocatori che hanno debuttato con la maglia azzurra. Stefano Sensi, ad esempio, è stato il migliore in campo grazie ad una partita giocata con classe e con grande personalità. Il centrocampista del Sassuolo, al termine della partita, si è presentato davanti alle telecamere della Rai per raccontare la sua magica serata.

"Sono molto contento per la mia prestazione ma soprattutto per la squadra, abbiamo fatto una gran partita – ha spiegato il ventitreenne di Urbino – Dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta, ma c'è grande gioia. Mi aspettavo questo exploit? Io sono ambizioso e ho sempre pensato in grande. Volevo la Nazionale e ci sono riuscito".

Il Milan fiuta l'affare

Nel test match giocato in Belgio, il centrocampista cresciuto ed esploso nelle giovanili del Cesena ha giocato al posto di Jorginho senza far rimpiangere il giocatore del Napoli: "Lui è un grandissimo, giochiamo nello stesso ruolo e col Portogallo ha fatto una grande partita – ha aggiunto Sensi – Il mio futuro? Io devo solo sempre farmi trovare pronto, sarò felice se Mancini mi chiamerà ancora".

Ad osservare il debutto in Nazionale del classe '95 anche molti operatori di mercato. Ormai non è più un segreto che Sensi sia infatti finito sul taccuino di molti di loro, tra questi anche su quello di chi fa il mercato per il Milan di Gordon Singer. Dopo aver sfiorato in passato l'Inter, il giocatore neroverde è ora in orbita rossonera: una destinazione che ovviamente non dispiacerebbe all'ex enfant prodige del Cesena. I molti infortuni che hanno colpito la squadra di Gattuso, potrebbero quindi spingere Leonardo a chiudere l'affare nonostante la valutazione del giocatore: valutato dal Sassuolo intorno ai venti milioni di euro.