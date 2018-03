L'Italia che cerca di ripartire dopo l'apocalisse dell'eliminazione mondiale, ha la faccia segnata dalle tante battaglie dei "senatori" sopravvissuti alla tragedia sportiva che ha colpito Giampiero Ventura e la stessa Federazione. Sceso in campo anche contro l'Argentina, Leonardo Bonucci potrebbe però essere l'unico della vecchia guardia a giocare con l'Inghilterra: "Non dobbiamo più pensare al passato e a ciò che non abbiamo raggiunto – ha dichiarato il milanista – Cerchiamo di guardare avanti perché abbiamo una Nazionale di giovani che non ha esperienza internazionale e queste partite servono per crescere e fare esperienza".

Il cambiamento italiano

"Credo che la rinascita non sarà facile e veloce. Serve pazienza e mi auguro che i giovani possano crescere in fretta. Cercherò di fare quello che posso per aiutarli e mi metterò a disposizione per tutti. Affronteremo una squadra che è ripartita dopo qualche problema, ma abbiamo la possibilità di metterli in difficoltà. L'Italia è in un periodo di profondo cambiamento e per vincere ci vorrà tempo. Dobbiamo fare esperienza anche in Nazionale, visto che con i club in pochi giocano partite importanti".

Le idee di Di Biagio

In attesa di un nuovo eventuale commissario tecnico, Bonucci ha poi chiesto al gruppo azzurro di seguire l'attuale ct e di credere nelle sue indicazioni: "La nostra storia parla di Nazionali che hanno vinto con una ferrea fase difensiva ma i tempi cambiano e al momento abbiamo tanti giovani talentuosi in attacco, ai quali sarà difficile chiedere di difendere e vincolarli. Mister Di Biagio ha dato loro facoltà di spingere nell'uno contro uno. Dobbiamo credere in queste idee e continuare così. Serve pazienza e speriamo che qualche talento possa fiorire il prima possibile".

La Juventus e i Mondiali

Dopo aver parlato della sua esperienza in bianconero ("Ho passato 7 anni bellissimi alla Juve e ho vinto tanto. Sarò contento di rivedere tanti amici ai quali ho voluto bene, sarà una giornata particolare"), Bonucci ha poi concluso parlando dei prossimi Mondiali di calcio in Russia: "Sarà molto difficile guardarli da casa e probabilmente in quel momento realizzeremo davvero il tutto. Giocare il Mondiale è una tappa che fa crescere ma dobbiamo guardare avanti e ripartire con tanta voglia. Donnarumma? In questo momento deve solo pensare a crescere e non a sostituire Buffon. Deve stare tranquillo".