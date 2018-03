Dopo l'amaro debutto con l'Argentina, Gigi Di Biagio è pronto a sedersi di nuovo sulla panchina della nazionale maggiore, in occasione dell'amichevole con la nazionale inglese. Il commissario tecnico azzurro, reduce dalla sconfitta con Higuain e compagni, ha incontrato i giornalisti alla vigilia del match di Wembley ed è anche tornato sulla prima amichevole persa da Bonucci e compagni.

"Dobbiamo migliorare rispetto alla sfida contro l'Argentina – ha spiegato Di Biagio – Abbiamo fatto un buonissimo secondo tempo, abbiamo costruito abbastanza, anche palle gol clamorose. Se la partita fosse finita 0-0 sarei stato dispiaciuto e alla fine abbiamo perso, ma sono contento della reazione avuta nella ripresa. La strada è quella giusta, abbiamo giocato bene contro i vice campioni del mondo".

Il futuro di Di Biagio

"Faremo inevitabilmente qualche cambio. Ne cambierò almeno 3 o 4, ma non ho ancora deciso. Chi giocherà in porta? Donnarumma, anche se ho avuto qualche dubbio perché Perin mi ha messo in difficoltà. Le critiche ricevute mi hanno amareggiato, anche perché ho letto cose non vere. Il mio futuro? Nessuno mi ha detto niente e adesso non mi pongo il problema. Continuo a pensare al mio lavoro e quello che sarà sarà. Mi andrà bene qualsiasi decisione. Le parole di Costacurta le ho sentite, ma non ci penso. In questo momento è un problema che non mi riguarda".

Il test match con gli inglesi

L'eventuale crescita della squadra italiana, andrà dunque verificata nel suggestivo stadio inglese. Nonostante il passo falso con la Seleccion, Di Biagio non ha perso il sorriso e la fiducia: "Sono contento perché ho proposto alcune cose e i ragazzi mi hanno seguito – ha continuato il ct azzurro – Serve tempo, anche se qualcosa si è già visto. Spero che già da domani si possa vedere qualcosa in più. L'Inghilterra ha giocatori di grande livello, ma non dobbiamo soffermarci sui nomi ma su tutta la squadra di Southgate".