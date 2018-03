Costacurta ha annunciato che il 20 maggio verrà svelato il nome del nuovo Commissario Tecnico dell’Italia. La data non è casuale perché quel giorno si chiuderà la Serie A e saranno conclusi tutti gli altri campionati. Mancherà all’appello solo la Champions League (finale il 26 maggio) che però non vedrà sicuramente impegnati tecnici papabili. Di nomi se ne fanno tanti da qualche settimana, ma adesso pare che il duello sia solo tra Roberto Mancini e Carlo Ancelotti.

Di Biagio resta nello staff

Gigi Di Biagio è stato bocciato da Fabbricini, che dopo il k.o. subito con l’Argentina ha dichiarato che di sicuro arriverà un nuovo tecnico. Ma l’ex allenatore dell’Under 21 non lascerà completamente la nazionale maggiore, perché al momento della promozione ha avuto delle garanzie e resterà nello staff della nazionale (e di conseguenza Evani resterà c.t. degli azzurrini). Il traghettatore dunque chiuderà la sua esperienza da capo allenatore dopo l’amichevole con l’Inghilterra.

Mancini vs Ancelotti

Secondo il ‘Corriere dello Sport’ in corsa per la panchina dell’Italia restano due allenatori: Roberto Mancini e Carlo Ancelotti. Antonio Conte, dato in alcuni momenti come il favorito, sembra aver perso moltissime posizioni e pare difficile il suo ritorno da Commissario Tecnico. Mancini ha espresso più volte il suo pensiero e ha detto chiaramente che sarebbe felice di diventare il nuovo allenatore dell’Italia. Mentre Ancelotti in più di un’occasione ha detto di no, sia ufficialmente a Tavecchio dopo l’eliminazione dalla Svezia sia a mezzo stampa. Ma i titoli vinti dall’ex allenatore di Milan e Real contano tanto e valgono più di ogni tipo di rifiuto. In assoluto sia Costacurta che Fabbricini stanno cercando un allenatore esperto che sappia far ripartire la nazionale, che nella prossima stagione giocherà prima la Nations League e poi le Qualificazioni all’Europeo.