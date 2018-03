La sconfitta subita dall’Italia con l’Argentina nell’amichevole di Manchester costa carissimo nel Ranking FIFA. Perché gli azzurri precipitano addirittura al ventesimo posto. Un risultato davvero pessimo, se si guarda a quello che era il calcio italiano e se si ricordano i tanti trionfi della nostra nazionale. L’Italia è stata scavalcata anche da Uruguay, Galles e Tunisia. Al comando c’è la Germania.

Germania, Brasile e Portogallo sul podio

La classifica mondiale cambia dopo le amichevoli disputate il 23 marzo. Il pareggio con la Spagna non ha creato alcun tipo di problema alla Germania, leader con oltre duecento punti di vantaggio sul Brasile, vincitore 3-0 in casa della Russia. La nazionale di Tite ha un margine risicato sul Portogallo campione d’Europa. Quarto il Belgio che precede Argentina e Svizzera. La Francia, nonostante il k.o. interno con la Colombia, guadagna due posizioni. Chiudono la top ten Cile e Polonia.

Italia 20esima

Dopo il tonfo nei playoff di Russia 2018 l’Italia comunque era rimasta nelle prime quindici, ma il k.o. con l’Argentina provoca una brutta caduta nel ranking per gli azzurri, che perdono sei posizioni. L’Italia scivola al ventesimo posto, superata anche dall’Uruguay, dal Galles, che non disputerà i Mondiali, e dalla Tunisia, vittoriosa in amichevole contro l’Iran. Martedì la nazionale guidata da Di Biagio scenderà in campo contro l’Inghilterra a Wembley. La squadra di Southgate ha invece guadagnato sei posizioni dopo il successo in casa dell’Olanda.

La classifica mondiale aggiornata

1) Germania 1.533; 2) Brasile 1.325; 3) Portogallo 1.306; 4) Belgio 1.300; 5) Argentina 1.254; 6) Svizzera 1.1.39; 7) Francia 1.129; 8) Spagna 1.103; 9) Cile 1.094; 10) Polonia 1.075; 11) Perù 1.052; 12) Danimarca 1.035; 13) Inghilterra 1.022; 14) Messico 1.008; 15) Galles 976; 16) Colombia 973; 17) Uruguay 965; 18) Tunisia 949; 19) Islanda 930; 20) Italia 929.