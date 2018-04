Il 28 maggio sarà una data molto speciale per l'Italia del calcio. Già perché a San Gallo in Svizzera la Nazionale azzurra scenderà in campo in amichevole l'Arabia Saudita per la prima volta nella sua storia. Un confronto che sarà molto particolare anche per un altro motivo: sulla panchina dell'Italia infatti, ci sarà l'esordio del nuovo commissario tecnico, che a meno di colpi di scena dovrebbe essere Roberto Mancini.

Italia, perché l'amichevole contro l'Arabia Saudita sarà storica

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha dunque predisposto il programma delle prossime amichevoli della nostra rappresentativa. Primo appuntamento lunedì 28 maggio alle ore 20.45 allo stadio ‘Kybunpark' di San Gallo in Svizzera per un'amichevole contro l'Arabia Saudita, squadra che al contrario di quella azzurra parteciperà ai mondiali. Un friendly match storico in quanto sarà il primo confronto tra le due squadre che nel corso della loro storia non si sono mai incrociate.

Contro l'Arabia Saudita debutto per il nuovo Commissario tecnico dell'Italia

Italia-Arabia Saudita sarà un'amichevole molto particolare e sicuramente seguita con curiosità anche per un altro motivo. Sulla panchina della Nazionale azzurra infatti dovrebbe esserci l'esordio del nuovo commissario tecnico, quello che dovrebbe raccogliere l'eredità di Ventura e del traghettatore Di Biagio, con la speranza di aprire un nuovo ciclo. La scelta dei nuovi vertici federali dovrebbe essere formalizzata intorno al 20 maggio. Ovvero poco prima della fine del campionato e della finale di Champions con la speranza che ci sia la Roma a rappresentare il nostro calcio.

Chi sarà il nuovo allenatore dell'Italia

Ormai non sembrano esserci dubbi sulla scelta del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Il nome favorito è quello di Roberto Mancini che dovrebbe liberarsi dallo Zenit San Pietroburgo per intraprendere la prima stimolante avventura alla guida di una rappresentativa. I pronostici sono tutti dalla sua parte, con le chance per Ancelotti, Conte e Ranieri ormai ridotte al lumicino. Dopo l'esordio con l'Arabia Saudita, il nuovo selezionatore guiderà l'Italia venerdì 1° giugno a Nizza contro la Francia e 3 giorni dopo all'Allianz Stadium di Torino contro l'Olanda.