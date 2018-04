Novità importanti per la Nazionale. Se per conoscere il nome del nuovo commissario tecnico azzurro dovremo aspettare ancora, ecco allora che la Figc ha ufficializzato le due nuove amichevoli che la nostra rappresentativa affronterà nei mesi di ottobre e novembre. I nostri portacolori scenderanno in campo per due "friendly match" contro Ucraina e Stati Uniti, e si collocheranno tra le gare d'andata e quelle di ritorno della nuovissima Nations League, ovvero la prestigiosa competizione riservata alle nazionali.

Due nuove amichevoli per l'Italia contro Ucraina e Stati Uniti

E' stata la Federazione Italiana Giuoco Calcio in accordo con l'Uefa a ufficializzare il tutto. L'Italia dunque disputerà due amichevoli contro Ucraina e Stati Uniti. Il primo match si giocherà mercoledì 10 ottobre, e il secondo martedì 20 novembre. Le sedi delle due gare, entrambe in programma alle 20.45, saranno rese note nelle prossime settimane. I precedenti sorridono alla rappresentativa azzurra che contro l'Ucraina ha collezionato 6 vittorie e un pareggio e con gli Usa ha vinto in 8 occasioni, con 3 pareggio e una sola sconfitta (0-1) subita nell’ultima amichevole disputata il 29 febbraio 2012 a Genova

Quando giocherà l'Italia in Nations League

Due test preziosi per la nuova Nazionale collocati tra le gare d'andata e quelle di ritorno del girone della Nations League, il nuovo torneo riservato alle nazionali che prenderà il via a settembre e avrà durata biennale, permettendo così di sostituire gran parte delle amichevoli internazionali. L'Italia è stata inserita nello stesso raggruppamento di Polonia e Portogallo. Esordio proprio contro i polacchi in casa il 7 settembre, prima della trasferta in terra lusitana del 10. Ritorni previsti per il 14 e il 17 novembre.

Il nuovo Commissario tecnico dell'Italia

I prossimi impegni dell'Italia saranno due amichevoli di prestigio contro Francia e Olanda rispettivamente il 1° e il 4 giugno. Sulla panchina azzurra potrebbe già accomodarsi in queste due occasioni il nuovo commissario tecnico quello che dovrà raccogliere l'eredità del traghettatore Di Biagio. Al momento il favorito numero 1 è Roberto Mancini, alla luce anche delle difficoltà di arrivare ad Ancelotti e Antonio Conte. Da qui a maggio potrebbero arrivare indicazioni e novità importanti in tal senso.