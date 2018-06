Adottata e supportata da molti tifosi italiani, l'Islanda del commissario tecnico Hallgrimsson ha confermato di essere una buona squadra e di poter mettere in difficoltà chiunque. Dopo aver conquistato meritatamente l'accesso alla Coppa del Mondo, la formazione islandese ha esordito fermando sul pareggio l'Argentina di Leo Messi: un risultato importante e prestigioso, ottenuto grazie ad una partita tutta cuore e grinta.

Al termine della partita ha raccontato tutta la sua soddisfazione Birkir Bjarnason: "Abbiamo giocato contro una grande squadra e contro un giocatore che può fare di tutto, ma abbiamo disputato una gara difensiva molto buona – ha spiegato l'ex centrocampista di Pescara e Sampdoria – Abbiamo fermato Messi con la tranquillità, senza tallonarlo troppo e alla fine non ha fatto tanto. Ci sentiamo degli eroi nazionali".

La gioia del ct e del portiere che ha fermato la "Pulce"

Spinta dal calore dei tanti tifosi che l'hanno seguita fino in Russia, l'Islanda ha dunque cominciato come meglio non poteva il suo Mondiale. A commentare il pareggio contro la Seleccion, ci ha pensato anche lo stesso commissario tecnico: "Questo è un grande successo per l’Islanda – ha dichiarato Hallgrimsson – Credo fermamente che l’Argentina andrà lontano in questa Coppa del Mondo, quindi è un risultato fantastico per noi. Non potevamo dare loro troppo spazio, conoscendo il talento che hanno. Ma sebbene abbiano avuto delle buone opportunità, anche noi abbiamo avuto le nostre".

Attesa dal match della "Volgograd Arena" di venerdì prossimo contro la Nigeria, che il ct ha già dichiarato di aspettarsi diverso da quello contro gli argentini, l'Islanda ha avuto in Thor Halldorsson il suo protagonista assoluto: "Per me è stato un sogno parare il rigore a Messi – ha spiegato il portiere – Nelle scorse settimane ho fatto i compiti e l'ho analizzato. Al momento del penalty avevo sensazioni positive e ho subito pensato che avrebbe potuto calciare in quel modo".