Contro il Napoli, come previsto, Felipe Anderson non ci sarà. Il giocatore dopo il match perso contro il Genoa lunedì scorso avrebbe avuto un duro scontro con il tecnico Inzaghi e il giorno successivo si è presentato con un paio d’ore di ritardo all’allenamento. Si erano sparse subito dopo voci di un’esclusione punitiva per il brasiliano. L’esclusione è arrivata, ma Inzaghi in conferenza ha precisato che la scelta di tenere fuori il suo numero 10 è puramente tecnica

In questo momento Felipe Anderson non è sereno e ho preferito farlo lavorare a parte. Non sarà convocato per la partita con il Napoli. Non è una punizione, ma una scelta tecnica. Lui sa cosa deve fare, deve aver un atteggiamento diverso: quando lo avrà tornerà e ci farà vincere le partite.

Tante voci false su me e Felipe Anderson

Di voci dopo quella lite ce ne sono state tante e si è parlato anche della cessione di Felipe Anderson a fine stagione. Inzaghi senza mezzi termine dice che sono state dette cose non vere e ha ribadito che il brasiliano non si tocca, è un patrimonio della società e non andrà via. Inoltre il tecnico ha fatto autocritica riguardo l’incontro perso con i ‘Grifoni’

Lui è un patrimonio della società, l’ho sempre tutelato come tutti i miei giocatori. Negli ultimi giorni sono state dette cose inesatte: quando si perde è normale che ci siano dei malumori. Contro il Genoa Felipe non è entrato come doveva, ma la nostra sconfitta è colpa di tutti, me compreso.

Napoli-Lazio, sfida determinante

Quella con il Napoli è diventata una partita fondamentale per la Lazio, che è reduce da due sconfitte (curiosamente incassate con lo stesso punteggio, 2-1) con Milan e Genoa. Il vantaggio su Inter e Roma si è ridotto notevolmente e un’altra battuta d’arresto sarebbe pesante nella corsa alla Champions. Inzaghi è fiducioso anche perché avrà di nuovo a disposizione Lulic e Milinkovic-Savic.