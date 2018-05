in foto: Zanetti al lavoro – Foto tratta da Twitter Inter

A quattro anni di distanza da quel 10 maggio del 2014, quando davanti ad un San Siro pieno di tifosi aveva detto addio al calcio giocato, Javier Zanetti si è tolto la soddisfazione di indossare nuovamente la maglia dell'Inter e partecipare ad un allenamento con la prima squadra sul campo del Centro Sportivo Suning. Insieme a molti ex campioni del passato interista, tra cui Beppe Bergomi, Marco Materazzi ed Esteban Cambiasso, l'ex capitano nerazzurro si infatti allenato in vista dei prossimi impegni della formazione "Inter Forever": la squadra delle leggende allenata da Riccardo Ferri.

Un'emozione particolare che Javier Zanetti ha voluto rendere pubblica attraverso il suo profilo Instagram: "Ma che bella sensazione! Per anni mi sono allenato quì, oggi allenamento con l’Inter Forever e la Prima Squadra – ha scritto l'attuale vice presidente interista – Grazie Mister Spalletti, al suo staff e ai ragazzi! Forza Inter sempre".

Il tour in Inghilterra

Come segnalato dal sito ufficiale del club milanese, la presenza in campo di Zanetti e di tante altre stelle del passato glorioso della beneamata, è dovuto all'imminente impegno inglese di Inter Forever. Dopo il ritrovo al centro sportivo Suning, i convocati di mister Ferri hanno così lavorato in palestra, svolto il risveglio muscolare e sono scesi in campo con Icardi e compagni per il classico torello e per il lavoro sul possesso palla. Oltre a Zanetti saranno 22 le leggende nerazzurre che prenderanno parte del progetto "Inter Forever goes to England" un tour che prevede le sfide contro il Chelsea Legends, per il match "In Memory Of Ray Wilkins", e con il Norwich City nella città della contea di Norfolk.

La lista dei convocati per Inter Forever

Toldo 1

Bergomi 2

J. Zanetti 4

Djorkaeff 6

Bianchi 7

Berti 8

Crespo 9

Klinsmann 11

Frey 12

Kharja 14

Dacourt 15

G. Baresi 18

Cambiasso 19

Karagkounis 21

Materazzi 23

Silvestre 24

Samuel 25

Chivu 26

Dabo 27

Suazo 29

Colonnese 33

M. Paganin 36