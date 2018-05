Matias Vecino è l'uomo della Champions League. Il centrocampista uruguagio ha realizzato la rete che ha dato la vittoria dell'Inter in casa della Lazio e ha fatto esplodere di gioia i tantissimi tifosi nerazzurri presenti all'Olimpico. In una lunga intervista concessa a Ovacion questo classe 1991 è tornato sulla vittoria contro la Lazio e del momento che sta attraversando con l'Uruguay, che si appresta a disputare l'ennesimo Mondiale da protagonista:

L'ex Fiorentina, Empoli e Cagliari è tornato sul goal che ha regalato all'Inter l’accesso alla massima competizione europea dopo sei lunghissimi anni di assenza:

Per molti anni la squadra non è entrata in Champions e sin dall’inizio sapevamo che il nostro obiettivo era quello. Il gol è stato molto importante perché mancava poco alla fine e il pareggio non bastava. Sono stato molto felice di essere stato in grado di aiutare la squadra. Questo gol è stato, insieme a quello che ho fatto nel Sub 20 contro l’Argentina, il più importante. L’Inter ha molti tifosi non solo a Milano, ma in tutta Italia. Un sacco di persone ci stavano aspettando quando siamo tornati dalla partita. Lo vivono molto intensamente. Inoltre, sei anni sono stati tanti senza giocare la Champions per una squadra come l’Inter.