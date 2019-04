Godin? Averlo qui sarebbe una gran cosa, per me e per tutta l’Inter. Non sta a me parlare di queste cose. Diciamo che lo aspetto. L’acqua calda per il mate qui non manca.

Matias Vecino non si nasconde e durante un’intervista a 100% Deporte, programma radiofonico de La Radio Deportiva del Uruguay, ha manifestato tutta la sua gioia all'eventualità che l'anno prossimo Diego Godin possa diventare suo compagno di squadra all'Inter. Il capitano della Celeste, oggi all’Atletico Madrid ma atteso in nerazzurro tra qualche settimana, sarebbe davvero un grande acquisto per il club milanese. Il centrocampista non si è sbilanciato, ma tutto sembra essere pronto per l'arrivo del ‘caudillo uruguagio‘ in nerazzurro. Il prossimo giugno ci sarò la Copa America in Brasile e poi entrambi dovrebbero ritrovarsi nel ritiro nerazzurro per la prossima stagione. Per quanto riguarda il suo futuro, Vecino non è fra i calciatori in discussione e non fa parte della lista dei "partenti". Da parte il numero 8 sua ha ribadito la sua volontà:

Ho ancora tre anni di contratto, sono in un grande club, l'obiettivo è lottare per il titolo il prossimo anno o quello dopo, avvicinarci e raggiungere la Juve. Loro hanno questa grande mentalità che gli permette di vincere sempre, soprattutto con le squadre considerate ‘inferiori'. Noi abbiamo perso un po' di punti con le piccole che ci avrebbero permesso di stare un po' più vicini. Ma veniamo da due cambi di proprietà, un club vincente non si costruisce in una stagione, ma è un progetto che avanza passo dopo passo.

Vecino: Champions nostro grande obiettivo

Se sabato l'Inter dovesse battere la Juventus sarebbe un grande passo verso l'obiettivo Champions League ("È il nostro grande obiettivo, restando stabilmente nella competizione si cresce") e una grande iniezione di fiducia per il prossimo futuro ma Matias, che già nella coppa si è tolto le sue soddisfazioni (goal al Tottenham), in questa stagione si è rivelato spesso l'uomo decisivo dei big-match: "Il mio bilancio quest'anno è positivo. Ho giocato quasi sempre, ho fatto 5 gol fra tutte le competizioni che è un bottino buono".