Paul Pogba, Luka Modric, Sergej Milinkovic-Savic: quale dei 3 sarà il colpo di mercato che l'Inter piazzerà nella prossima estate sotto l'egida di Giuseppe Marotta? L'era nerazzurra dell'ex manager della Juventus non è ancora ufficialmente iniziata ma è fortissima la curiosità sulla strategia, sui movimenti che il club farà per rinforzare la squadra sì da lanciare la sfida ai bianconeri e stare in Europa con maggiore personalità. I nomi? Tre in particolare: due noti da tempo, il terzo è una sorta di news entry. Un'operazione che, dovesse andare in porto (magari con il sacrificio di pedine importanti come Perisic), metterebbe subito in chiaro le ‘regole d'ingaggio' con la ‘vecchia signora': finora abituata a dominare la scena, adesso vedrebbe aumentata la concorrenza anche sul piano della capacità economica di fare la differenza al tavolo delle trattative.

in foto: I 3 possibili colpi di mercato dell’era Marotta all’Inter (fonte dati whoscored.com)

Quanto mi costi? Segui i soldi, è un vecchio adagio che traccia il solco della pista di carta e contatti da tessere con la fine arte della diplomazia fino a discutere del ‘vil denaro' che può pesare a bilancio come un masso legato al collo e poi lanciato a mare. Rischi di affondare e l'Inter lo ha fatto negli ultimi anni costretta a un orizzonte limitato per risanare i conti e seguire le direttive della Uefa in materia di fairplay finanziario. Non che adesso sia arrivato il momento delle spese folli ma ragionare con una prospettiva differente si può. Ecco perché quei 3 nomi sono alla portata di un club che ha rinnovate ambizioni e proviamo a scandagliare nel dettaglio anche i costi.