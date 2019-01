Sfida da temere quella di Torino contro i granata perché dopo il mezzo passo falso interno con il Sassuolo non c'è più tempo per perdere altri punti. Se con il Napoli è in atto un elastico in classifica da inizio di novembre c'è da guardarsi alle spalle: il terzo posto è minacciato da un'orda di avversari pronti a scalzare l'Inter dal podio: Milan, Lazio, ma anche Atalanta, Roma. Una classifica cortissima e Spalletti fa bene a non fidarsi: l'Inter dovrà avere il supporto di tutti, anche di chi al momento potrebbe essere distratto dal mercato.

L'Inter, il Toro e la ‘garra'

Il mercato, infatti, oltre al Toro di Mazzarri è un avversario da cui guardarsi, come gli infortuni che hanno costretto a non convocare Keita e a lasciare probabilmente Nainggolan ancora in panchina in attesa della forma migliore. Ma al di là dei singoli, il tecnico guarda al gruppo, alla prova d'insieme che non potrà mancare: "Sotto l'aspetto della ‘garra' dobbiamo metterci qualcosa di più perché non è la nostra caratteristica ma è un elemento che nelle partite deve manifestarsi e contro i granata servirà perché loro ce l'hanno. I risultati non sono sotto le aspettative, mi aspetto da tutta la squadra qualcosa di più, non dai singoli".

Il mercato e le voci su Perisic

Proprio sui singoli però si sofferma l'attenzione, soprattutto per il mercato che è entrato nelle batutte finali. L'Inter come tanti altri top club ne è coinvolto con voci, gossip e rumor che riguardano i migliori giocatori: "E' normale che sia così è stata una settimana particolare, dove ci siamo preparati correttamente ma dove alcune distrazioni ci sono state. E' normale che si parli dei migliori come Candreva o Perisic. Ci si aspetta da lui che continui a fare quel che deve fare. Tentando di metterci qualcosa in più, perché chi è forte si aspetta che dia qualcosa in più rispetto a un giocatore normale"