Doppia trasferta per l'Inter di Spalletti che si è ritrovata nelle ultime settimane. Prima il Torino poi l'Atalanta, due avversari fastidiosi tanto più che stanno esprimendo un ottimo calcio e non hanno più molto da chiedere ad una stagione dove veleggiano a metà classifica. Tutti elementi che suonano come campanelli d'allarme per i nerazzurri che non possono permettersi eventuali passi falsi.

I problemi di Spalletti

Belotti e i ragazzi di Gasp

Per l'Inter c'è l'esame Belotti da superare e confermare l'ottimo momento che ha permesso ad Handanovic di non subire gol nelle ultime 5 partite. Poi ci sarà l'esame Gasperini che con la sua Atalanta a Bergamo ha sempre fatto vedere cose egregie e che proprio con l'Inter oserà il tutto per tutto in una sfida che vorrà vincere ad ogni costo.

Le ammonizioni

Oltre a tutto ciò ci sarà anche un ulteriore problema: i diffidati. L'Inter al momento ha ben sei giocatori titolari in odore di squalifica e se dovessero arrivare contro i granata i cartellini gialli, scatterebbe automatico almeno un turno di stop. Nulla di preoccupante ma per Spalletti potrebbe significare comunque una frenata sulla crescita del collettivo che in campo sta trovando l'assetto migliore.

I sei nerazzurri diffidati

Con i cartellini gialli presi nel derby contro il Milan infatti Candreva e Perisic si sono aggiunti a Brozovic, D’Ambrosio, Eder e Ranocchia nella lista dei diffidati. Quattro degli attuali titolari dunque con un’ammonizione dovrebbero poi saltare l’altrettanto delicata trasferta di Bergamo di sabato prossimo.

Obiettivo vincere

L'obiettivo però è sempre e solo uno, la vittoria. Adesso l'Inter è al quarto posto ma la Roma si è avvicinata e potrebbe esserci il sorpasso in caso di capitombolo interno dei giallorossi all'Olimpico contro la Viola. Un obiettivo fondamentale per prendere vantaggio ulteriore a Lazio e Milan che proveranno il rientro disperato nelle ultime giornate.