20 gol e 12 assist in 36 partite. Numeri importanti quelli collezionati in stagione da Nicolas Pépé con la maglia del Lille. Il classe 1995 della Costa d'Avorio ha conquistato le attenzioni dei top club del Vecchio Continente. Sirene di mercato anche in Italia, con l'Inter che secondo le ultime indiscrezioni riportate da L'Equipe, sarebbe stata l'unica società a fare sul serio presentando un'offerta concreta alla società transalpina con in ballo cifre molto importanti.

Chi è Nicolas Pépé, protagonista di una super stagione con il Lille

Nicolas Pépé è reduce da una stagione superlativa con la maglia del Lille che gli ha permesso di conquistare la vetrina come uno dei calciatori più competitivi dell'annata. 20 gol e 12 assist in 36 partite per il duttile esterno offensivo capace di trovare la rete in quasi tutte le partite importanti della stagione, due volte contro il Psg, altrettante al Marsiglia, uno con il St-Etienne e uno con il Lione. Il classe 1995 è diventato così uno dei pezzi pregiati del Lille, vero e proprio uomo mercato.

Inter, Nicolas Pépé nelle ultime notizie di calciomercato. L'offerta nerazzurra

Secondo quanto riportato da L'Equipe, Nicolas Pépé è destinato a lasciare il Lille nella prossima sessione di calciomercato. Difficile per il club transalpino resistere alle avance di mercato che potrebbero provenire dall'estero. Chelsea, Liverpool, Bayern e Psg sono pronte a mettere sul piatto un'offerta per Pépé che nella sessione di trattative invernale ha rifiutato un'offerta dalla Cina con uno stipendio di 11 milioni di euro. C'è la voglia di confrontarsi con un campionato più competitivo. Al momento l'unico club che ha fatto sul serio per la stella africana per il tabloid francese è quella dell'Inter che avrebbe presentato un'offerta scritta da 70 milioni di euro

Pépé pronto per una nuova esperienza professionale

Cifre a dir poco importanti quelle in ballo per Pépé che nelle prossime settimane valuterà la migliore pista possibile per il suo futuro. Non sarà facile per la formazione nerazzurra strappare il sì di un ragazzo che sembra pronto per il grande salto. Esterno, prima punta, veloce e tecnico, il classe 1995 ha tutte le carte in regola per confermarsi anche in un campionato più competitivo come potrebbe essere la Serie A.